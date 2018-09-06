Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İstanbulkart'a pet şişeyle yükleme yapma dönemi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart'a pet şişe karşılığında yükleme yapılacak makineleri hizmete sokacak.

  • Ajanslar
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi çevreci bir hizmeti daha devreye sokmaya hazırlanıyor. 
 
Belediyenin iştiraklerinden olan İSBAK'ın yaptığı makineler içine attığınız pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapacak.
 
Çevreye büyük zararı olan pet şişeler de böylece geri dönüşümde kullanılmış olacak.
 
İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor.
 
Ekonomik değeri olan atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm kültürünün oluşması da amaçlanıyor.
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bayraktar´dan 'Milli Teknoloji Hamlesi' paylaşımı

Bayraktar´dan 'Milli Teknoloji Hamlesi' paylaşımı

Gören herkesin sahip olmak isteyeceği tasarım harikaları

Gören herkesin sahip olmak isteyeceği tasarım harikaları

İdlib nerede son dakika şu anda kimin elinde? İdlib'in son haritasına bakın!

İdlib nerede son dakika şu anda kimin elinde? İdlib'in son haritasına bakın!

Türk Kaplanı seri üretime hazır

Türk Kaplanı seri üretime hazır

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA