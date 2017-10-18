Karbon salınımını azaltmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın işbirliği ile yollara çıkmaya başlayan ve yüzde 100 elektrikle çalışan turkuaz renkli taksi İstanbullulardan yoğun ilgi gördü.

Havayı kirletmeyen ve en ucuz yakıtın 10’da biri maliyet ile şarj olan elektrikli taksinin İstanbullular tarafından çok beğenildiğini ifade eden İTEO Başkanı Yahya Uğur, “Olağanüstü güzel tepkiler alıyoruz. İstanbul’daki müşterilerimiz gerçekten buna layık. Gittikçe konforumuzu yükseltmeye çalışıyoruz. Teknoloji taksilere geliyor. Buna benzer çalışmalar devam edecek. İstanbul halkına yani velinimetimiz olan bu müşterilere sürekli olarak konforun seviyesini yükseltmek bizim borcumuz. Gerçekten şunu samimiyetle söylüyorum; sabretsinler hem teknolojik yönden donanımlı hem araç konforu ve güveni yönünden donanımlı. Hem de çok medeni bir şekilde müşteriyle taksi şoförü arkadaşımızı buluşturan sistemler taksilere çok yakın bir zamanda geliyor” diye konuştu.

“Diğer araçlardan sadece yüzde 15 farklı”

Açılış fiyatı 4,60 lira olan turkuaz renkli taksinin pahalı olmadığını kaydeden Başkan Uğur, “Aslında fiyatlarda çok yüksek bir oranda farklılık yok. Diğer araçlardan sadece yüzde 15 farklı. Yani normal sarı taksiyle 20 liraya gittiğiniz yerde burada 23 lira ödeyeceksiniz” dedi.

“Yaygınlaşırsa daha iyi olur diye düşünüyorum”

İstanbul’da çok araç olduğu için sürekli karbon salınımı olduğunu vurgulayan ve çevre dostu araçların yaygınlaşmasını gerektiğini belirten bir vatandaş ise, “Rengini çok beğendim. Çok da şekil duruyor. Öğrenci olduğum için bana her türlü pahalı geliyor. Normal geliri olan bir insan olsam tercih ederdim. Yaygınlaşırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul’da gerçekten çok araç olduğu için hava çok kirli sürekli pis gaz salınıyor. Böyle araçların daha faydalı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel ve çok konforlu gözüküyor”

Elektrikli turkuaz taksiyi çok beğendiğini ifade eden başka bir vatandaş ise şöyle konuştu: “Çok güzel ve çok konforlu gözüküyor. Ne kadar güzel araç olursa trafikte göz zevkimize de tatmin etmiş oluruz. Çok beğendim çok yakışıklı. Bu kadar aracın çok olduğu bir şehirde yaşadığımız için artması çok uygun olur.”

“Yoğun bir ilgi ile karşılaşıyoruz”

Bir haftadır İstanbul yollarında olan taksinin şoförü Sertaç Uzunhasanoğlu da, yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, “İnsanlar arabaya bindikleri zaman şaşırıyorlar. Çok beğeniyorlar. Keyifli olduğunu söylüyorlar. Bu taksi VIP şeklinde hizmet veriyor. Yoğun bir ilgi ile karşılaşıyoruz” dedi.