İstanbul’un çöpü 1 buçuk milyonun elektriğini karşılayacak

Japon teknoloji devi Hıthachi ile Makyol konsorsiyumunun kazandığı ihale sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşme imza töreni düzenlendi.

Başkan Kadir Topbaş, 2. 6 milyar liralık yatırım ile hem çevrenin korunacağını hem de 1 buçuk milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirterek, “Sıradan bir iş değil, son teknoloji ile model olacak bir proje” ifadesini kullandı.

2017 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 5.1 büyüme göstererek önemli bir başarı sergilediğine dikkat çeken Topbaş, “Bugün İstanbul’da toplam 256 kilometre raylı sistem çalışması devam ediyor. Dünya’da bunun bir örneği yok. Sadece raylı sistemlerde yaklaşık 36 Milyarlık bir yatırımdan söz ediyoruz. Yer altında 15 bin kişi çalışıyor. Ulaşımdan sonra en büyük yatırımı çevreye yapıyoruz. Bugün burada imzalarını attığımız proje sıradan bir iş değil. 2.6 milyar… Eski ifadesi ile 2 Katrilyon 600 milyar liralık bir iş… Hem çevreyi koruyan hem de elektrik üretimi ile ekonomiye büyük katkı yapan bir iş” dedi. İstanbul’da her gün toplam 17 bin 500 ton atık toplandığını söyleyen Topbaş, “Bu çalışmanın devamının da gelmesi lazım, nüfus arttıkça ihtiyaç da artacak” dedi.

Eyüp Kemerburgaz’da yapımına başlanacak katı atık yakma ve enerji üretim tesisinin 2020 yılında tamamlanarak devreye girmesi hedefleniyor.

Proje ile istanbul’da oluşan atıkların %15’i yakma yöntemi ile bertaraf edilecek.

Yılda 1 milyon ton karbondioksit salınımı engellenecek.

Sera gazı emisyonu ve sera etkisi oluşturan fosil kaynaklı yakıtların kullanımı azaltılmış olacak.