İstanbul’un marka değeri için ‘hayatına sahip çık’

Yaşanan terör saldırıları nedeniyle alışveriş ve sinema, tiyatro başta olmak üzere ekonomik ve sosyal hayatta yaşanan düşüşün terörün istediği korku ortamını beslediği fikriyle Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) ile Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES), ‘Hayatına Sahip Çık’ kampanyasını başlattı. Ünlü isimlerin de yer aldığı tanıtım toplantısında temel amacın İstanbul’un marka değerinin koruması olduğu dile getirildi. Türk halkının yaşam değerleri ile kültürünü ve alışkanlıklarını hedef alan teröre karşı sivil toplum hareketi başlattıklarını söyleyen BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel “Bu kampanyaya Reina saldırısı sonrası karar verdik. Gelin, ülkemize, ekonomimize, hayatımıza ve geleceğimize sahip çıkalım. Makinelerimiz daha hızlı çalışsın. Restoranlar ve mağazalarımız hep açık olsun. Caddeler, sinemalar ve tiyatrolar, eğlence mekanları, hayatın ritmiyle yaşamaya devam etsin” dedi.

TÜRKİYE’YE GELİN

Konuşmasını verilen destekten ötürü gözyaşları içinde yapan TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer ise “Kendi ülkemizde sokağımıza sahip çıkacağız ki ülkemizi her yıl ziyaret eden 30 milyon turiste gelin, Türkiye’nin bu ulusal seferberliğine destek verin, terörle savaşmak istiyorsanız Türkiye’yi ziyaret edin ve bizi yalnız bırakmayın diyebilelim” diye konuştu. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise Türk mutfağının muhteşem lezzetlerini deneyimlemeleri için farklı ülkelerden insanları Türkiye’ye davet ettiklerini kaydetti.

Korku oluşmasına izin yok

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, günlük hayata devam etmenin teröre en büyük cevap olduğunu söyledi. “Üst üste yaşadığımız üzücü olayların ana hedefi olan yurtta korku yaratılması çabalarının, milletimizin ve özel sektör oyuncularının devletimizle birlik olup dayanışma içinde ve yılmadan çalışmasıyla etkisiz kalacağına inanıyoruz” diyen Özpamukçu “Açılan bu yaralarımızın en kısa sürede iyileşeceğine, inanıyoruz” diye konuştu.