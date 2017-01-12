İstanbul’un marka değeri için ‘hayatına sahip çık’
Terörün İstanbul’un marka değerine zarar veremeyeceğini anlatmak için perakende ve restaurant alanındaki 4 dernek ‘Hayatına Sahip Çık’ kampanyasını başlattı. Ünlü isimler de “Sosyal hayata devam edin” çağrısı yaptı.
Yaşanan terör saldırıları nedeniyle alışveriş ve sinema, tiyatro başta olmak üzere ekonomik ve sosyal hayatta yaşanan düşüşün terörün istediği korku ortamını beslediği fikriyle Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) ile Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES), ‘Hayatına Sahip Çık’ kampanyasını başlattı. Ünlü isimlerin de yer aldığı tanıtım toplantısında temel amacın İstanbul’un marka değerinin koruması olduğu dile getirildi. Türk halkının yaşam değerleri ile kültürünü ve alışkanlıklarını hedef alan teröre karşı sivil toplum hareketi başlattıklarını söyleyen BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel “Bu kampanyaya Reina saldırısı sonrası karar verdik. Gelin, ülkemize, ekonomimize, hayatımıza ve geleceğimize sahip çıkalım. Makinelerimiz daha hızlı çalışsın. Restoranlar ve mağazalarımız hep açık olsun. Caddeler, sinemalar ve tiyatrolar, eğlence mekanları, hayatın ritmiyle yaşamaya devam etsin” dedi.
TÜRKİYE’YE GELİN
Konuşmasını verilen destekten ötürü gözyaşları içinde yapan TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer ise “Kendi ülkemizde sokağımıza sahip çıkacağız ki ülkemizi her yıl ziyaret eden 30 milyon turiste gelin, Türkiye’nin bu ulusal seferberliğine destek verin, terörle savaşmak istiyorsanız Türkiye’yi ziyaret edin ve bizi yalnız bırakmayın diyebilelim” diye konuştu. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise Türk mutfağının muhteşem lezzetlerini deneyimlemeleri için farklı ülkelerden insanları Türkiye’ye davet ettiklerini kaydetti.
Korku oluşmasına izin yok
Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, günlük hayata devam etmenin teröre en büyük cevap olduğunu söyledi. “Üst üste yaşadığımız üzücü olayların ana hedefi olan yurtta korku yaratılması çabalarının, milletimizin ve özel sektör oyuncularının devletimizle birlik olup dayanışma içinde ve yılmadan çalışmasıyla etkisiz kalacağına inanıyoruz” diyen Özpamukçu “Açılan bu yaralarımızın en kısa sürede iyileşeceğine, inanıyoruz” diye konuştu.
ÜNLÜLERDEN VİDEO
Kampanya için özel hazırlanan destek videosunda yer alan Ata Demirer, Kenan İmirzalıoğlu, Mehmet Yaşin, Tümer Metin, Burcu Esmersoy, Dilara Koçak ve Fatih Terim gibi ünlü isimler sokağa çıkıp, alışveriş yapma ve sosyal hayata devam mesajı verdi.
SOKAĞA ÇIKMAK İÇİN ZİL ÇALDI
Toplantıya katılan ünlü isimler sosyal hayatın devam etmesi mesajı verdi. Tiyatro sanatçısı Demet Akbağ “Tiyatrodaki sahneye çıkma zili gibi bu toplantı da insanların sokağa çıkma zili olsun” derken, müzik sanatçısı Ayhan Sicimoğlu da “Dünyanın en eski mutfaklarından Türk mutfağını tüm dünyanın görmesi lazım. Herkesi İstanbul’a davet ediyorum” dedi.
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