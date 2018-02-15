İstanbul’un taşı toprağı altın

Gayrimenkul piyasasının kalbi İstanbul’da arsa fiyatları rekor oranda artış gösterdi.Ajans Press araştırmasına göre, İstanbul’un güncel arsa değeri son 1 yılda yüzde 35 artarak, 9.5 trilyona ulaştı. Aralık 2016 itibarıyla yol, göl ve değer atanması mümkün olmayan, satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar dışında kalan bütün arsa ve arazilerin değerinde son yılların en büyük artışı yaşandı. İstanbul’un her ilçesinde yer alan mahalleler üzerinde TUVİMER tarafından tek tek yapılan araştırmada, İstanbul’un en değerli ilçesi Kadıköy olurken, arsaların ortalama metrekare değeri 18 bin 960 TL olarak kaydedildi. Kadıköy’ü 18 bin 457 TL ile Zeytinburnu takip ederken, bu ilçeleri ortalama metrekare fiyatları 15 bin 743 TL olarak Bakırköy, 14 bin 987 TL olarak Beşiktaş, ve 14 bin 846 TL olarak Fatih izledi.

EN DÜŞÜK M2 SİLİVRİ’DE

Buna karşın ortalama arsa metrekare değeri bin TL’nin altında kalan ilçeler; Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy olarak belirlendi. ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği incelemeye göre, son yıllarda gayrimenkulde yaşanan artışın medyanın da gündeminde olduğu belirlendi. Geçtiğimiz yıl gayrimenkul ile alakalı 63 bin 923 haber çıkışı tespit edilirken, İstanbul’un güncel arsa değeri dolar bazında ele alındığında, yaklaşık 2.5 trilyon dolar olarak belirlendi. Bu rakamlara göre, İstanbul, sahip olduğu toplam piyasa değeri ile 793.6 milyar dolar olan Apple’ı, 724.1 milyar dolar olan Google’ı, 678 milyar dolar olan Microsoft’u geride bıraktı.