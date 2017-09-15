İşte emeklilikte yüksek maaş almanın formülü

Her çalışanın hayali emekli olmak. Herkes hem ne zaman emekli olacağını hem de ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Emeklilikte rahat etmek, yüksek maaş almak için çalışırken atılması gereken adımlar var. Takvim'in haberine göre emeklilikte yüksek maaş için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. İşte emekli maaşını artıran formüller:.

-Emeklilik planınızı son 1-2 yıla bırakmayın. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden plan yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü emekli maaşı hesaplanırken, kazançların tamamına bakılıyor.

-Çok çalışmak ya da çok fazla prim günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi, günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada brüt maaş yani prime esas kazanç önemli. Özellikle brüt maaş 3 bin liranın üstünde olmalı

-Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir

-Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (bin 261 gün) SSK'lı olursanız, emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak..

-Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ- Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.