Emeklilere promosyon konusu çözüme doğru gidiyor

12 milyon emeklinin yaklaşık 4.5 milyonu maaşlarını özel bankalardan alıyor. Özel bankalar emekli müşterilerini kaçırmamak için promosyon ödemeye razı oldu. Ayrıca en yüksek promosyonu veren banka diğerlerine göre avantajlı olacak ve emeklilerin maaşları buraya taşınacak. Bu durum bankalar arasında sıkı bir promosyon yarışı da başlatacak. Hükümet promosyonda taban fiyatları açıklamıştı. Bankalar bu rakamların üzerine çıktıkları sürede daha çok emekliyi kendilerine çekebilecek. Yarıştan hem bankalar hem de emekliler kazanacak.

İMZALAR ATILIYOR

Promosyon anlaşmasına imza atan bankalar, maaşlarını kendilerinden alan emeklilere ödeme yapacak. Takvim'in haberine göre, 3 yıllık dönem için maaşı bin liranın altında olan emeklilere 300 lira, maaşı bin-2 bin lira arasında olan emeklilere 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olan emeklilere ise 450 lira tutarında promosyon ödenecek. Belirlenen bu promosyon tutarları taban tutarlar olacak. Emekli maaş pastasından daha fazla pay almak isteyen bankalar, daha yüksek promosyon vaadinde bulunabilecek. Promosyon ile ilgili sözleşmeler bu hafta imzalanacak.

EMEKLİYE 10 GÜNDE MAAŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) artık emeklilerin maaş işlemlerini daha hızlı çözüyor. Emekli maaşı bağlanma süresini kısaltmak için çalışmalara başlayan kurum süreyi daha da kısaltacak. Şu anda ortalama aylık bağlama süresinin 21 gün olduğunu belirten yetkililer bu sürenin 10-15 güne çekilmesi için tedbir alındığını açıkladı. İnternet üzerinden randevulu emeklilik sistemi sayesinde zaman kazanan emekliler, hem de işlemlerini doğru bilgi alarak kolayca yapabiliyor..