İşte teslimatı yapılan TCG Alemadar'ın (A-582) özellikleri

Alemdar (A-582), sahip olduğu milli ve NATO derin su kurtarma araçları ile denizaltının kaza yapması veya arıza nedeniyle su yüzeyine çıkamaması durumunda denizaltının yaşam desteğinin sağlanması, azami 72 saat içinde ve 600 metre derinliğe kadar denizaltıdan personel kurtarma, yara alan, kaza/arıza yapan gemilerin kurtarılması, su altı onarım ve enkaz çıkarma gibi su altı çalışmaları gibi görevleri gerçekleştirecek.

Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi Alemdar (A-582)’ın dün gerçekleştirilen törenle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Alemdar'ın (A-582) ana boyutları ise şöyle;

Tam Boy: 90.80 m

Kaideler Arası Boy: 85.35 m

Genişlik: 19.00 m

Derinlik: 7.80 m

Su Çekimi (Draft): 4.45 m

Deplasman: 4200 t