Bakan Özlü: Yerli otomobil 2019'da yollarda olacak
Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin ticari taksi olarak 2019'un Mart ayında yollarda olacağını açıkladı.
A Haber canlı yayında soruları yanıtlayan Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin ticari taksi olarak 2019'un Mart ayında yollarda olacağını açıkladı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
2019 Mart ayında yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz. Yerli otomobilde üretime ticari taksi modeli ile başlayacağız.
KOSGEB kredisine başvuruda bulunan 250.000 kişiden şartlara uyan herkese 50.000 TL faizsiz kredi kullandıracağız. Şartları sağlayan herkese KOSGEB kredisi kullandıracağız.
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