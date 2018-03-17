İstenmeyen mesajlara 13,7 milyon lira ceza

AA muhabirinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2017 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, pazarlama ve tanıtım amaçlı mesaj, arama ve e-posta gibi uygulamalara yönelik şikayetler geçen yıl da artarak devam etti.

Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi (TİSS) üzerinden önceki yıl yapılan şikayet sayısı 239 bin 901 olurken, bu sayı geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 53 artışla 368 bin 915'e ulaştı.

Geçen yıl yapılan şikayetlerin yüzde 91'i SMS, yüzde 7'si sesli arama ve yüzde 2'si e-postayla ilgili başvurulardan oluştu.

Bu şikayetler kapsamında ticaret il müdürlüklerince toplam 13 milyon 694 bin 762 lira idari para cezası uygulandı. Bakanlıkça 2016'da kesilen ceza tutarı 8 milyon 357 bin 986 lira olarak kayıtlara geçmişti. Böylece geçen yıl kesilen ceza tutarı bir önceki yıla göre yüzde 63 oranında artmış oldu.

TİSS, Bakanlığın internet sitesi üzerinden başvurusu yapılmasına olanak sağlıyor. Bu sistemle şikayet başvurularının elektronik ortamda kolay ve etkin şekilde alınması, ticaret il müdürlüklerince yürütülen inceleme sürecinin takip edilmesi, şikayet başvurularına ilişkin istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesi mümkün hale geldi.

Kaydedilen e-ticaret sitesi artıyor

Öte yandan, e-ticaret yapan sitelerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), 4 Aralık 2017'de hizmete girdi. 9 Ocak itibarıyla sisteme kaydolan işletme sayısı 14 bin 202, site sayısı 14 bin 769 ve yurt dışı üzerinden satış yapan işletme sayısı 366 oldu. ETBİS ile vatandaşların, e-ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgilere kolaylıkla ulaşması ve bu alandaki kayıt dışılığın önüne geçilmesi sağlanacak.