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İstihdam oranı yüzde 39 arttı

İstihdam, bu yılın dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 arttı, İşsizlik Sigortası Fonu'na başvurular yüzde 12,7 azaldı. Ocak-eylül döneminde İşsizlik Sigortası Fonu'na başvurular 978 bin 68 olurken, aynı dönemde İŞKUR tarafından 791 bin kişi işe yerleştirildi.

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