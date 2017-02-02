‘İstihdam seferberliği’nde destek 1.5 milyona çıkıyor

ESMEDYA’YI ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emekliye promosyondan büyükanne teşvikine, kıdem tazminatı fonundan taşerona kadroya kadar birçok konuya açıklık getirdi. Müezzinoğlu, ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ programı kapsamında destek verilecek işçi sayısının da 1 milyondan 1.5 milyona çıkarılacağını da müjdeledi. Müezzinoğlu, başlattıkları ‘istihdam seferberliği’ne büyük ilgi olduğunu belirterek “12 bürokratımızın başkanlığındaki ekipler 36 ilde istihdam seferberliğini anlattı. Bu süreçte iş dünyasından yeni talepler de geldi. Gelen talepleri değerlendiriyoruz. 2016’da 400 bin istihdam daralması var. 2017’de hedefimiz 1 milyon kişiye istihdam desteği sağlamaktı. Ama 2016’daki daralmayı da dahil ettiğimizde 1.5 milyon istihdamı bu yıl planlamamız lazım. Yeni bir çalışmayı haftaya tamamlayacağız. 2016’nın açığını kapatmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 1.5 milyon yeni istihdam” diye konuştu.

GÜVEN GERİ GELİYOR

İstihdam desteğini İşkur kanalıyla verdiklerini söyleyen Bakan Müezzinoğlu, 1.5 milyon istihdamın finansman çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Netleşince kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Müezzinoğlu tarafından geçen hafta açıklanan ‘istihdam seferberliği’ paketi, bir kişiyi işe alana asgari ücretin yarısı kadar devlet desteği öngörüyor. “Her yıl en az 1 milyon istihdam alanı açmamız lazım” diyen Müezzinoğlu, yüzde 5’in üzerinde büyümek için bunun şart olduğunu anlattı.

Yaşanan ekonomik saldırıların yeni olmadığını da belirten Müezzinoğlu “Gezi olayları ile başladı. Enflasyonda, faizde yüzde 5’lik hedefe istikrarlı bir şekilde yürüyorduk. Büyüme de yüzde 5-6’larda devam ediyordu. Bu birilerini rahatsız etti. En büyük 10 ekonomi hedefindeki Türkiye ile aynı masada olmak istemeyenler rahatsız. Sonra 17/25 Aralık geldi. Peşinden de 15 Temmuz. Şimdi fotoğraf çok net. Tüm bu süreçlere rağmen ekonomi yüzde 3 büyüdü” dedi. Müezzinoğlu, yatırımcı ve girişimcide azalan motivasyon eksikliğinin aralık ve ocakta yeniden güvene dönüştüğünü de belirtti.