İstihdam seferberliğine PTT’den 2.500 kişilik katkı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu yıl PTT’ye 2.500 personel alınacağını açıkladı. Bakan Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen 7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı’na katıldı. Program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arslan, PTT’ye 2017’de alınacak eleman sayısıyla ilgili şunları söyledi: “PTT tabii bir çınar kuruluşumuz, buna uygun olarak da günümüz teknolojisini en iyi kullanan, en hızlı büyüyen ve hizmet eden bir kuruluşumuz. Bu çerçevede de 2017 yılı içerisinde 2.500 personel alacağız ve önümüzdeki hafta büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul’da 500 kişinin alım sürecini başlatıyoruz. Güçlenen PTT’nin daha da büyüyebilmesi ve güçlenebilmesi adına kadromuzu arttırmış olacağız.”

TAŞERONDA SON AŞAMA

Arslan, PTT’deki taşeron işçilerin durumuna ilişkin soruya da Türkiye’deki tüm taşeronların kamuda istihdamına ilişkin açıklama yapıldığını dile getirerek, “Hükümet olarak bu çalışmaları son aşamaya getirdik. Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntıları çalışıyor. Bu ayrıntılar bittikten sonra bunu açıklayıp gereğini yapacağız” diye konuştu.

GENÇLERE SOSYAL MEDYA UYARISI Bakan Arslan ‘7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı’nın açılışında yaptığı konuşmada gençleri sosyal medyaya yönelik paylaşımlar konusunda uyardı. İnternet ve gerçek hayattaki suçların yasalar karşısında eşit olduğunu belirten Arslan “Gerçek hayatta her ne suçsa, her ne kültürümüzün bir parçası olarak yapılmaması gerekiyorsa, aynı şeylerin burada da yapılmaması gerektiğini etik açısından bilmemiz gerekir. Yasalar karşısında aynı oranda suç olduğunu, belki ortaya çıkması zaman alabilir ama buna karşı sorumluluğumuzun devam ettiğini bilmemiz gerekir” dedi. Bakan Arslan, internet içeriklerinin önemli olduğunu ifade ederek gençlerin sörf yaparken nerede ne yaptığının önemli olduğunu kaydetti. GECE KULLANILAN İNTERNET KOTADAN DÜŞMEYECEK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Adil Kullanım Noktası’nda (AKN) mayıs itibarıyla kademeli geçiş olacağını belirterek 2018 sonu itibarıyla tamamen kalkacağını söyledi. Arslan, özellikle gece kullanılan internetin kotadan düşmeyeceğini aktardı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun ‘Adil Kullanım Noktası’ düzenlemesine göre müşteri kotasının yüzde 80’ine ve yüzde 100’üne ulaştığında servis sağlayıcı tarafından ücretsiz SMS ile bilgilendirilecek. AKN sonrası veri indirme hızı mobil internet için asgari 128 Kbit/s olarak belirlendi. AKN aşımı sonrası hız uygulaması müşterilerin paketine uygun bir oranda uygulanacak. Gece 02.00 sabah 08.00 arası AKN uygulaması geçerli olmayacak. Bu saat aralarında kullanılan internet pakete dahil olmayacak. 1 Mayıs 2017 itibarı ile yürürlüğe girecek. 2018 sonu itibari ile de AKN uygulaması tamamen son bulacak.

GERÇEK HAYATTA SUÇ OLAN İNTERNETTE DE SUÇTUR