İstihdam teşvikinde asgari ücret sınırı kalkıyor
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, asgari ücrete verilen devlet teşvikinde değişikliğe gideceklerini belirtti. Jülide Sarıeroğlu “Sadece asgari ücret üzerinden değil, yapılan işin hakları neyse, ücreti almalarını hedefliyoruz” dedi.
Yeni istihdam paketi bu hafta Meclis’e gidiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye’ye istihdam alanında ciddi ivme kazandıracak olan paketle ilgili detayları açıkladı. Daha önce devletin işverene verdiği asgari ücret desteğini revize ettiklerini belirten Sarıeroğlu “İlk defa teşvik uygulamalarımızı asgari ücret sınırından çıkarıyoruz. Prime esas kazancın üst limitiyle alakalı sınırlarımızı belirlemiş durumdayız. İmalat sektörü, bilişim sektörü bu bağlamda, bu dönemde öncelikli sektörlerimiz. Sadece asgari ücret üzerinden değil gerçekten yapılan işin gerekleri doğrultusunda hakları neyse, alın terlerinin, emeklerinin karşılığı neyse o ücreti almalarını hedefliyoruz” dedi. Sarıeroğlu, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Avrasya Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Çalıştayı’na katıldı.
KADINLARA AYRICALIK
Bakanlık olarak tüm personel ve üst düzey yöneticilerle sahada olacaklarına işaret eden Bakan Sarıeroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu hafta itibarıyla Meclis’e gönderilen, komisyonlarda da görüşüldükten sonra yasal zemine kavuşacak yeni istihdam paketimizle birlikte inşallah yeni bir ivme kazanacağız. 2018’de şu anda 10.3’e düşen işsizlik oranlarımızın tek haneli rakamlara indirilmesi birinci önceliğimiz. Kadınların, gençlerin istihdam oranını artırmak, engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında, çalışma hayatında yer almasını sağlamak.” Kadın istihdamının birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, “Çocuk bakım konusunda 2-5 yaşında çocuğu olan kadınlarımıza, imalat sanayinde mesleki eğitim kurslarımıza katıldığında, iş başı eğitim programlarımıza atıldıklarında 400 liralık bir bakım desteği vermeye başlayacağız” dedi.
İŞKUR kENDİ REKORUNU KIRDI
Türkiye iş gücü piyasası açısından özellikle son 15 yıl içerisinde devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, yapılan bu düzenlemelerin odak noktasında İŞKUR›un yer aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir istihdam seferberliğinin ilan edildiğini aktaran Sarıeroğlu, bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde 1.5 milyon ek istihdam sağlandığını belirtti. Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR’un, gelinen bu dönemde 1 milyon 27 bin kişiyi işe yerleştirme başarısı elde ettiğini vurguladı. Sarıeroğlu, “İŞKUR kendi rekorunu kırmıştır. Hedefimiz, önümüzdeki dönemlerde ortaya koyduğumuz politikalarımızla, şu anda İŞKUR›un vizyonunu, hedeflerini güncelleme aşamasındayız. Personel sayımızı artıracağız. İllerimizdeki etkinliğimizi artıracağız. Bilişim alt yapımızı güçlendireceğiz. Özellikle eşleşme hizmetleriyle ilgili yeni modelleri devreye sokacağız. 1 milyon 27 bin kişilik işe yerleştirme rekorumuzu 2018’de daha yüksek rakamlara ulaştırma konusunda kararlıyız” dedi.
Yetim aylıkları kesilmeyecek
İstihdam teşviklerinde yeni bir modeli ortaya koyduklarına işaret eden Sarıeroğlu, şunları söyledi: “Artık mesleki eğitimle alakalı olarak da yeni bir formata geçiyoruz. Biz sadece koordinasyonu gerçekleştireceğiz, eğitimlerin içeriğinin hazırlanması tamamen iş verenlerimizin hazırlayacağız yeni bir format olacak. Gençler bizim için çok önemli, bu konunda da çok radikal kararlarımızı Meclis’te torba kanuna koyduk. Genç kardeşlerimizin kendi ihtiyaç duyduğu alanda, kendilerinin belirledikleri yerde bir eğitim imkanına kavuşmasını sağlayacağız. 10 bin TL’ye kadar ulaşan bir kupon sistemi ile bize başvuracaklar, istedikleri şekilden eğitim almalarına imkan vermiş olacağız. Yine radikal bir bakış açısıyla gençlerimizin bundan sonra işe girdikleri zaman yetim aylıkları kesilmeyecek ve yeşil pasaportları iptal olmayacak. İnşallah vatandaşlarımızın hayatına dokunan bir vergi reformu gerçekleştireceğiz. Türkiye olarak reformlarımıza devam edeceğiz. 2018 yılı için birinci önceliğimiz istihdam konusu. Sadece rakamsal gelişme değil vatandaşlarımızın refahı da bizim için önemli.”
Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR’un düzenlediği 2. Avrasya Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Çalıştayı’nda katılımcılara plaket verdi.
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