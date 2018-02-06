İstihdam teşvikinde asgari ücret sınırı kalkıyor

Yeni istihdam paketi bu hafta Meclis’e gidiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye’ye istihdam alanında ciddi ivme kazandıracak olan paketle ilgili detayları açıkladı. Daha önce devletin işverene verdiği asgari ücret desteğini revize ettiklerini belirten Sarıeroğlu “İlk defa teşvik uygulamalarımızı asgari ücret sınırından çıkarıyoruz. Prime esas kazancın üst limitiyle alakalı sınırlarımızı belirlemiş durumdayız. İmalat sektörü, bilişim sektörü bu bağlamda, bu dönemde öncelikli sektörlerimiz. Sadece asgari ücret üzerinden değil gerçekten yapılan işin gerekleri doğrultusunda hakları neyse, alın terlerinin, emeklerinin karşılığı neyse o ücreti almalarını hedefliyoruz” dedi. Sarıeroğlu, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Avrasya Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Çalıştayı’na katıldı.

KADINLARA AYRICALIK

Bakanlık olarak tüm personel ve üst düzey yöneticilerle sahada olacaklarına işaret eden Bakan Sarıeroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu hafta itibarıyla Meclis’e gönderilen, komisyonlarda da görüşüldükten sonra yasal zemine kavuşacak yeni istihdam paketimizle birlikte inşallah yeni bir ivme kazanacağız. 2018’de şu anda 10.3’e düşen işsizlik oranlarımızın tek haneli rakamlara indirilmesi birinci önceliğimiz. Kadınların, gençlerin istihdam oranını artırmak, engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında, çalışma hayatında yer almasını sağlamak.” Kadın istihdamının birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, “Çocuk bakım konusunda 2-5 yaşında çocuğu olan kadınlarımıza, imalat sanayinde mesleki eğitim kurslarımıza katıldığında, iş başı eğitim programlarımıza atıldıklarında 400 liralık bir bakım desteği vermeye başlayacağız” dedi.

İŞKUR kENDİ REKORUNU KIRDI