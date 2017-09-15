İstihdamda rekor

Türkiye ‘istihdam seferberliği’nin etkisiyle son bir yılda 1 milyonun üzerinde kişiye iş buldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre işsizlik oranı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 10.2 oldu. İşsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre de değişim göstermedi. Ancak istihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 52 bin kişi artarak 28 milyon 703 bin kişi oldu, iş gücüne katılma oranı ise 1 puan artarak yüzde 53.4’le tarihi seviyeyi gördü. Böylece iş gücü sayısı 31 milyon 954 bini gördü. Verilere göre istihdam oranı da 0.9 puanlık artışla yüzde 48’e yükseldi. İstihdamdaki 1 milyonluk artışa rağmen söz konusu dönemde işsiz sayısı 124 bin kişi artarak 3 milyon 251 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Haziranda tarım dışı işsizlik oranı da değişmedi ve yüzde 12.2 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.2 puanlık artışla yüzde 20.6’ya çıktı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda da değişim göstermeyerek yüzde 10.4 olarak gerçekleşti. Haziranda kayıtdışı çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puan artarak yüzde 34.7 oldu.

İşsizlikte düşüş devam edecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Ekonomik büyümedeki artışla birlikte beklendiği gibi istihdam artıyor, işsizlik oranı geriliyor. İşgücüne katılım oranındaki yüzde 53.4’lük rekor seviyeye ulaşılmasında ihracat ve büyümedeki gelişmeler önemli etkiye sahip.