İstiklal Şehri ‘istihdam madalyası’nı da istiyor

Türkiye’nin iplik üretiminin yüzde 35’i, metal mutfak eşyalarının yüzde 60’ı, kumaşın ve çimento üretiminin yüzde 10’u, elektrik üretiminin yüzde 8’ini karşılayan, kuyumculuk ve ayakkabı sektörlerinde de önemli bir yeri bulunan Kahramanmaraş, Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Ülkenin ilk bin firmasında 21 şirketi bulunan kentte, bin sanayi tesisi, 246 ihracatçı şirketi ve 115 ülkeye ihracatıyla yılda 2 milyar doları aşkın dış ticaret hacmiyle 140 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Sağlanan devlet teşvikleriyle de son 12 yılda ekonomiye 20 milyar dolar destek sağlayan kent, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine 200 bine yakın istihdam desteği vererek yeni bir hikaye yazmaya hazırlanıyor.