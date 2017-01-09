İşverene 7.8 milyar TL asgari ücret desteği

Yaklaşık 9 milyonun üzerinde çalışanı istihdam eden işverenler bundan yararlanacak. 2016 yılında yararlanan kişi sayısından daha fazla kişi bu yıl destekten yararlanacak. Ocak-şubat ve mart aylarında işverenler asgari ücret desteğinden yararlandıkları çalışanların prim tutarlarını ekim-kasım ve aralık aylarında ödeyecek. Faizsiz bir şekilde erteliyoruz” dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2 MİLYAR

Bakıma muhtaç engellilere yardımlarla ilgili de konuşan Ağbal “400 bin vatandaş bu ödemeden yararlanıyor. Zaman zaman yapılan ödemelerde geriye dönük bazı hatalar tespit ediliyor. 9 bin 700 kişiyi ilgilendiren bir düzenleme yaptık. Vatandaşların geriye dönük herhangi bir sahte belge düzenleme hariç olmak üzere geriye dönük takibattan vazgeçiyoruz” dedi. Ağbal emekliye ikramiye farkı ödenmesiyle ilgili olarak da “Geçmişe dönük hangi yılda emekli olunursa olunsun 30 yıldan fazla çalışılmış ise emekli ikramiyesini vereceğiz. 31 bin vatandaşa SGK yargı kararına bağlı ödeme yaptı. Geride kalan önemli sayıda vatandaş var. 2 milyar lira maliyeti var. Bu sadece ikramiye ödemesi olacak” dedi.

Şans oyunlarında tek paketli satış olacak

Ağbal Milli Piyango’nun Varlık Fonu’na devriyle ilgili de şunları söyledi: “At yarışlarına ilişkin lisans da Varlık Fonu’na devredildi. Şans oyunları alanında kamunun elinde bulunan iki tane oyun var. Biri Piyango, diğeri at yarışları. Amacımız bu lisansları devretmek suretiyle bir varlık oluşturmak. İki şans oyununun özelleştirmesini bir paket olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. At yarışlarına ilişkin bir lisansın oluşturulmuş olması ve bunun da Varlık Fonu kapsamına alınmış olması. İki lisansın birlikte değerlendirilmesi, bu varlıklara talebi de artıracaktır. Şu anda mart ayında Milli Piyango için teklif alma süreci ortadan kalktı.”