İşverenler dikkat! Bunu yapmayana 1 hafta sonra ceza gelecek

İşverenler, belge sahibi olmayan işçi başına yaklaşık 500 lira ceza ödeyecek. Safir İnsan Kaynakları Danışmanlık, İstihdam ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. (SABEMER) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Öztanık, Mesleki Yeterlilik Belgesinin 40 meslek kolunda ustalık belgesiyle eş değer geçerliliğe sahip olduğunu bildirdi. Öztanık “Uygulama açısından en fazla belgelendirme ihtiyacı inşaat sektöründe. Tüm müteahhitleri bilgilendirdik. ‘Yıl sonu belgelendirme mecburiyeti var’ diye kapılarını çaldık, sonra taşeronlara ve alt taşeronlara indik. Şimdi yeni yeni belgelendirme için başvurmaya başlandı. Herkesi bilgilendirmek adına söylüyorum; Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda acele edin, yumurta kapıya dayanmak üzere” şeklinde konuştu.

İLK ETAPTA 500 BİN İŞÇİ

Öztanık, kamu otoritesinin ilan ettiği zorunluluğa henüz yeterli ilginin gelmediğini belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye genelinde ilk etapta tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler sınıfına giren ve 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu gelen mesleklerde çalışan kişi sayısı 500 bin civarındadır ve an itibarıyla 100 bine yakın belgelendirme yetkili kuruluşlarca tamamlanmıştır.” Öztanık, 40 meslek grubunda Mesleki Yeterlilik Belgesi için yıl başına işaret ederek, ilgili sürenin az kalması nedeniyle ara geçişin söz konusu olabileceğini ancak özel sektörü uluslararası standartlara taşıyacak uygulamada geri adım atılmaması gerektiğini söyledi. Şantiyelerde ve SABEMER sınav merkezinde belgelendirme hizmeti verdiklerini anlatan Öztanık, sınav ücretlerinin ortalama 600 lira olduğunu anımsatarak, “Belgelendirme ücreti işçinin ödemesi gereken bir para ancak devlet ödenen paranın tamamını teşvik olarak geri veriyor” dedi.