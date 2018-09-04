Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İsviçre bankası UBS, Avrupa’da yakın gelecekte büyük bankalar arasında birleşmelerin olabileceğini dile getirdi

İsviçre bankası UBS, Avrupa’da yakın gelecekte büyük bankalar arasında birleşmelerin olabileceğini bildirdi. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırmaya başlamaması durumunda, Avrupa’daki birçok bankanın tek başına başarılı olmasının çok güç olduğu vurgulandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsviçre bankası UBS, Avrupa’da yakın gelecekte büyük bankalar arasında birleşmelerin olabileceğini bildirdi.
 
İsviçre bankası UBS'in araştırmasına göre, özellikle banka sayısının çok olduğu Almanya ve Avusturya'da birleşmelerin olması bekleniyor.
 
Raporda, özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını sıkılaştırmaya başlamaması durumunda, Avrupa’daki birçok bankanın tek başına başarılı olmasının çok güç olduğu vurgulandı.
 
ECB’nin faiz artırımı politikasına göre, bankaların özkaynak getirilerinde yüzde 25'lik düşüş olabileceği uyarısında bulunan UBS, bankaların kredi kullandırmada rekabetle karşılaşacakları ve bilgi teknolojilerindeki yatırımlarını artırmak zorunda kalacaklarını öngördü.
 
Almanya'da bin 600 banka faaliyet gösterirken, Fransa ve İngiltere'de 400 banka hizmet veriyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ziya Gökalp; Yeni Mecmua ile Küçük Mecmua Yazıları

Ziya Gökalp; Yeni Mecmua ile Küçük Mecmua Yazıları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah

Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah

Emine Erdoğan Kırçın yalası'nda

Emine Erdoğan Kırçın yalası'nda

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA