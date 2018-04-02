İsviçre'den 'hava savunmaya' 8 milyar dolar bütçe

İsviçre Savunma ve Sivil Koruma Departmanı Başkanı Guy Parmelin’in açıklamalarına göre envantere yeni girecek savaş uçakları için teklif verebilecek firmalar belli oldu; Airbus yapımı Eurofighter, Fransa’dan Dassault Rafale, İsveç’ten Saab Gripen, ABD’den Boeing F/A-18 Super Hornet ve Lockheed Martin F-35A uçakları ile teklif verebilecek. İsviçre filodaki F A-18 ve F-5 uçaklarının yerine bu uçaklardan birini uçuracak.

İsviçre’nin hava savunma füze sistemi programında satıhtan havaya yönelik sistemler öne çıkıyor. Bu çerçevede Fransız /İtalyan Eurosam konsorsiyumu ürünü SAMP / T, İsrail’den David's Sling (Davut'un Sapanı) ve ABD Raytheon’un Patriot PAC 3 sistemlerini rekabete davet etmesi bekleniyor.

Air 2030 planına göre İsviçreli yetkililer ülkenin üçte birinden fazlasına denk gelen 15 bin kilometrekarelik bir alanı bu şekilde korumak istiyor.

Defence News’e açıklama yapan İsviçre Savunma Bakanlığı sözcüsü Renato Kalbermatten tekliflerin bu yaz alınmasının planladığını bildirdi. Bakanlık, 2020 yılının ilk yarısında bu satın alma pogramını referanduma götürmeden önce tüm potansiyel tedarikçilerin tekliflerini öğrenmek istiyor.

(C4Defence)