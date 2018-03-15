İtalyan firmasından Katar'a 3,7 milyar dolarlık helikopter satışı

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018), Katarlı yetkililerle anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya göre, kara operasyonları için 16 adet "NH90 TTH" ve deniz operasyonları için 12 adet "NH90 NFH" tipi askeri helikopter için Katar'ın 3 milyar avro ödeyecek.

Yeni nesil genel maksat helikopteri NH-90 projesi, Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda ortaklığında başlatıldı. İlk prototip helikopter 18 Aralık 1995'te havalandı. NH-90 tipi helikopterler hafif alaşımlar kullanılarak üretildi.