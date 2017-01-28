İtalyan ortakla 20 milyon TL'lik yatırım yapacak

Aydın’da ürettikleri jantları 80 ülkeye ihraç eden Jantsa Genel Müdürü Ercan Çerçioğlu, İtalyan ortakları CLN Group ile 20 milyon liralık bir yatırımı gündemlerine aldıklarını bildirdi. Çerçioğlu “İtalyan ortaklarımız Türkiye’ye inanıyor, Türkiye’ye güveniyor” dedi. Geçen yıl Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi nedeniyle olumsuzluklar yaşansa da 2017’ye umutlu girdiklerini dile getiren Çerçioğlu, ülkenin içinde bulunduğu durumda sanayicilere büyük iş düştüğünü, ekonomik savaştaki neferlerin sanayiciler ve ihracatçılar olduğunu düşündüklerini ifade etti.

KARAMSAR OLUNMAMALI

Bu düşünceden hareketle, İtalyan ortakları CLN Group ile jant üretimini artırmaya yönelik 2018’de yapmayı planladıkları yatırımı 2017’ye çektiklerini anlatan Çerçioğlu, üretim tesislerini bulundukları alandaki 8 dönümü de ekleyerek büyüteceklerini, yeni yatırımlarının otomasyon ve modernizasyonu da kapsayacağını bildirdi. Çerçioğlu, bu yatırımla 70 kişiye daha iş imkanı sağlayacaklarını belirtti. Çerçioğlu “2023 yılı için kendimize bir vizyon koyduk. İhracatımızı iki katına çıkartmak istiyoruz. Karamsar olunmamalı. Kaybedecek vaktimiz yok. Morali bozmamak lazım. Önümüze bakmamız, 2002-2008 yılları arasındaki yüksek büyüme rakamlarını yakalamak için bir an önce harekete geçmemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.