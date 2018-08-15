İtalyan şirketinden Türkiye'ye destek çağrısı

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere Della Sera’nın ülkenin endüstri kenti Bologna'da yayımlanan yerel baskısındaki haberde, 80 yıllık entegre tesis yönetimi operatörü Manutencoop'un (yeni ismiyle Rekeep) Başkanı Claudio Levorato’nun Türkiye’ye ekonomik destek çağrısına yer verildi.

Türkiye'deki ekonomik durumun, İtalyan sanayi bölgesi olarak anılan Emilia-Romagna'yı da etkilediğinin belirtildiği haberde, bölgede Türkiye ile ticaret ilişkisi bulunan yüzlerce şirket bulunduğuna işaret edildi.

İtalyan Sanayicileri Konfederasyonu Başkanı Vincenzo Boccia'nın iş dünyasının şu anki İtalyan hükümetinin eylemleri nedeniyle zaten gergin ve hayal kırıklığına uğramış olduğu şeklindeki açıklamasının hatırlatıldığı haberde, böyle bir ortamda bölgeden Türkiye'ye yapılan yaklaşık 1,1 milyar avro değerindeki ihracatın risk altında olduğu bildirildi.

Türkiye'nin Reggio Emilia bölgesinde üretilen ürünleri satın alan 14. ülke konumunda bulunduğunun ifade edildiği haberde, entegre tesis yönetimi operatörü Rekeep'in de son aylarda Türkiye ile bağlarını kuvvetlendirdiği aktarıldı.

"Avrupa Türkiye'ye destek olmazsa yerini başka ülkeler alır"

Gazete haberinde, Rekeep Başkanı Claudio Levorato’nun, Türkiye'ye destek olunmasına ilişkin şu görüşlerine yer verildi:

"Türkiye büyümek için yabancı teknik bilgiye ihtiyaç duyuyor. Eğer Avrupalı ülkeler Türkiye'ye destek olmazsa, yerlerinin başka milletler tarafından alınması kaçınılmaz olacaktır. Türkiye'ye yatırım yapan şirketlerimizin çabalarını teşvik etmemiz gerekiyor."

Rekeep Tesis Yönetim Grubu, 1938'den bu yana İtalya'da faaliyet gösteriyor. 20 binden fazla çalışanı bulunan grubun yaklaşık 1 milyar avro cirosu bulunuyor.