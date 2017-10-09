İtalyanlar’a kök söktürüyor

Türkiye tekstil sektöründe dünyada adından sıkça söz ettirir hale geldi. Son 15 yıldır devam eden bu rüzgarın belli sebepleri var tabi… Hızlı teslimat, küçük siparişlerin alınabilmesi, rekabetçi fiyat, dünya sahnesinde Türk tekstil sektörünü özellikle Çin’e karşı bir adım öne taşıyan unsurlar. Hazır giyim tarafından ise moda rüzgarını arkasına alan belli başlı ülkeler var. Bunların başında da İtalya geliyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin adını duyduğunuzda tanıyacağınız markalar çıkarabilmiş bir ülke İtalya…

AGRESİF BÜYÜYECEĞİZ

Ancak son yıllarda Türkiye’den de İtalyanlar’a ter döktüren markalar çıkıyor. Bu markaların başında da Damat-Tween ve D’s markalarının sahibi Orka Holding geliyor. Şirketin patronu Süleyman Orakçıoğlu ile Türk markalarının gelişimi, kendi grubunun hedefleri ve az da olsa Türkiye ekonomisini konuştuk. Orakçıoğlu, geçen yıl İtalya’ya 9 mağaza açmış. Bu yıl sonuna kadar bu sayıyı 18’e çıkaracak. Öyle ki markanın Milano’da bir de showroom’u var. Buradan Latin Amerika’ya ihracat yapıyor. Orakçıoğlu İtalya pazarını şöyle açıklıyor “Artık dünyada çok dikkat çekiyoruz. İtalya’da agresif bir büyümemiz var. Rakiplerin heyecanını kaybettiğini görüyoruz. Bu bizim için büyük fırsat. Dolayısıyla en hızlı büyüyeceğimiz pazar İtalya olacak…”

-Markalarınız ile dünya sahnesinde yer alıyorsunuz. Yurtdışına çıktığımızda sıklıkla görüyoruz. Büyüme süreciniz nasıl devam edecek?

Artık dünyada çok dikkat çekiyoruz. Roma’da da güzel bir bölgede mağazamız açıldı. İtalya bizim için önemli. İtalya’da agresif bir büyümemiz var. Geçen yıl 9 günde 9 mağaza açtık. Bu yıl 9 mağaza daha açacağız İtalya’da. Toplam 18’e ulaşacağız. İtalya’da rakiplerin heyecanını kaybettiğini görüyoruz. Bu bizim için büyük fırsat. Daha önceki yıllarda dünya markaları ile nasıl baş edebiliriz diye düşünürken, şimdi durum çok daha farklı. Rakiplerimizden ayrıştık ve büyük ilgi görüyoruz. İtalya’da showroom açtık. Milano’da… İtalyan ortaklarımızdan böyle bir talep geldi. Bunu gerçekleştirdik. Bu showroomu sadece İtalya’yı değil, Güney Amerika pazarını düşünerek açtık. Şu an da Bolivya’ya ve Brezilya’ya buradan mal satıyoruz.

-Yatırımlarınız nasıl şekillenecek? Yurt içi yurt dışı kaç mağaza açacaksınız?

2017 yılını 375 adet mağaza ile kapatacağız. Bunların 160 adedi yurt dışı, 215’i yurt içinde olacak. Önümüzdeki dönemde bu rakam 500 adede doğru gidecek. Bizim asıl grup olarak hedefimiz; 2019 yılında yurtdışı ve yurtiçi mağaza sayısını eşitlemek istiyoruz. 2019 sonu itibariyle toplam 600 mağazaya ulaştıracağız.

ÜRETİMDEN KAÇMADIK

-Üretim için fabrika yatırım planı var mı?

Giresun’da ikinci fabrikamızı açtık. Erzincan’da bir takım görüşmelerimiz var. Orada bir fabrika kurma niyetindeyiz. Cazibe Merkezleri teşviklerinden yararlanmak istiyoruz. Biz üretimden kaçan bir grup değiliz. Gerekli şartları bulduğumuz anda yatırıma gireceğiz, yeni istihdamlar oluşturacağız.

-Ekonomi nasıl gidiyor?

Bu yıl çok doğru hamleler yapıldı. Bunlar kolay olmadı ama gerçekleşti. Kredi garanti fonunun devreye girmesi, KOSGEB destekleri, istihdam destekleri, bunların hepsi birleştiğinde ekonomide bir canlılık yaşandı. Şu an net söyleyeyim piyasada iş var. Bunun devamı da önemli.