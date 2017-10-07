İthalatçılar üretici oldu Çin’e Puzzle satıyorlar

Oyuncak sektöründe ithalatın ağırlığı nihayet kırılıyor. Sektörde 2006’da ithalat yüzde 95’ler seviyesindeyken bugün yüzde 80’lere düştü. Halen 604 milyon dolarlık ithalatın yapıldığı sektörde ithalatçı şirketlerden bazıları üretime başlayınca Türkiye’nin bu alandaki ihracatı 100 milyon dolara çıktı. 26-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 10. Oyuncak, Lisans, Çocuk, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı’nı düzenlemeye hazırlanan Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık’ın Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu “Türkiye’de bugün 80 ülkeye oyuncak ihracatı yapan üretici de var, Çin’e Puzzle satan firma da. Oyuncakta taklit bitti artık lisans alıp üretiyorlar” dedi.

PERRA GRUP SATIYOR

Çin’e Puzzle satan firmanın Ankaralı Perra Grup olduğunu söyleyen Ciğerlioğlu, 2006’da yüzde 95’in üzerinde olan ithalatın bugün yüzde 80’ler düzeyinde gerilediğini söyledi. “Gün geçtikte yerli üretimimiz yukarı çıkıyor” Ciğerlioğlu, ithalatçıların üretici konumuna geçmeye başlamasında KOBİ kredileri ve fuarların büyük katkısı olduğunu söyledi. Üretimi desteklemek adına elimizden geleni yapıyoruz” diyen Ciğerlioğlu “Türkiye’de 2007’de ilk fuarı düzenledik. Bu fuarımızda katılımcılar ürünlerini sepetler içerisinde sergiliyorlardı. 2010’da büyük standlarda ürünlerini sergilediler. Yıllar geçtikte hem üreticilerimiz, hem de fuarımız büyüdü” şeklinde konuştu.

OYUNCAKLAR GÜMRÜKTE

Ciğerlioğlu “Bugün küresel ölçekteki dev firmalar Çin’de üretim yapıyor. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye’nin en büyük ithalatçısının ciddi bir oyuncak getirme potansiyeli var. Çin’e gidip ‘benim standartlarımla oyuncak yapacaksın’ diyor. İthalatçılarımızın yüzde 80’i bu şekilde çalışıyor” diye konuştu. Ciğerlioğlu Türkiye’de çocuk başına yıllık oyuncak harcamasının 120 lira olduğunu da belirtti. Ciğerlioğlu gümrüklerde 2 bin konteyner oyuncak beklediğini de belirterek “Oyuncak ithalatındaki test mevzuatı çocukların sağlığı açısından olmazsa olmaz. Ancak mevcuttaki yöntemde mantık hatası var” dedi. “Şu anda bir üründen 7 renk seçeneği olsa bile hepsi test için yurt dışına gönderiliyor. İleri derecede güvenlik ölçümü yapan cihazlarımız var ancak maalesef tüm testler ülkemizde yapılamıyor. 20 ürünün teste gönderilmesi demek, toplamda 220 bin TL’lik ek maliyet demek. Bir konteynırın içinde toplamda ortalama 350 bin TL’lik oyuncak oluyor. Örneğin uzaktan kumandalı arabaların içindeki LED ışığın testini Türkiye’de yapamıyoruz” dedi.