İthalatçılar üretici oldu Çin’e Puzzle satıyorlar
KOBİ destekleri ve fuarların katkısıyla oyuncakta ithalat azalmaya başladı. 2006’da ithalat yüzde 95’ler seviyesindeyken bugün bugün yüzde 80’e düştü. Oyuncak Fuarı’nı düzenleyen Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık’ın Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu “Bugün 80 ülkeye ihracat yapan üretici de Çin’e Puzzle satan firma da var” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Oyuncak sektöründe ithalatın ağırlığı nihayet kırılıyor. Sektörde 2006’da ithalat yüzde 95’ler seviyesindeyken bugün yüzde 80’lere düştü. Halen 604 milyon dolarlık ithalatın yapıldığı sektörde ithalatçı şirketlerden bazıları üretime başlayınca Türkiye’nin bu alandaki ihracatı 100 milyon dolara çıktı. 26-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 10. Oyuncak, Lisans, Çocuk, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı’nı düzenlemeye hazırlanan Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık’ın Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu “Türkiye’de bugün 80 ülkeye oyuncak ihracatı yapan üretici de var, Çin’e Puzzle satan firma da. Oyuncakta taklit bitti artık lisans alıp üretiyorlar” dedi.
PERRA GRUP SATIYOR
Çin’e Puzzle satan firmanın Ankaralı Perra Grup olduğunu söyleyen Ciğerlioğlu, 2006’da yüzde 95’in üzerinde olan ithalatın bugün yüzde 80’ler düzeyinde gerilediğini söyledi. “Gün geçtikte yerli üretimimiz yukarı çıkıyor” Ciğerlioğlu, ithalatçıların üretici konumuna geçmeye başlamasında KOBİ kredileri ve fuarların büyük katkısı olduğunu söyledi. Üretimi desteklemek adına elimizden geleni yapıyoruz” diyen Ciğerlioğlu “Türkiye’de 2007’de ilk fuarı düzenledik. Bu fuarımızda katılımcılar ürünlerini sepetler içerisinde sergiliyorlardı. 2010’da büyük standlarda ürünlerini sergilediler. Yıllar geçtikte hem üreticilerimiz, hem de fuarımız büyüdü” şeklinde konuştu.
OYUNCAKLAR GÜMRÜKTE
Ciğerlioğlu “Bugün küresel ölçekteki dev firmalar Çin’de üretim yapıyor. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye’nin en büyük ithalatçısının ciddi bir oyuncak getirme potansiyeli var. Çin’e gidip ‘benim standartlarımla oyuncak yapacaksın’ diyor. İthalatçılarımızın yüzde 80’i bu şekilde çalışıyor” diye konuştu. Ciğerlioğlu Türkiye’de çocuk başına yıllık oyuncak harcamasının 120 lira olduğunu da belirtti. Ciğerlioğlu gümrüklerde 2 bin konteyner oyuncak beklediğini de belirterek “Oyuncak ithalatındaki test mevzuatı çocukların sağlığı açısından olmazsa olmaz. Ancak mevcuttaki yöntemde mantık hatası var” dedi. “Şu anda bir üründen 7 renk seçeneği olsa bile hepsi test için yurt dışına gönderiliyor. İleri derecede güvenlik ölçümü yapan cihazlarımız var ancak maalesef tüm testler ülkemizde yapılamıyor. 20 ürünün teste gönderilmesi demek, toplamda 220 bin TL’lik ek maliyet demek. Bir konteynırın içinde toplamda ortalama 350 bin TL’lik oyuncak oluyor. Örneğin uzaktan kumandalı arabaların içindeki LED ışığın testini Türkiye’de yapamıyoruz” dedi.
Fuarcılıkla ilgili birim kurulmalı
Türkiye’nin, özellikle de İstanbul’un fuarcılıkla ilgili büyük potansiyelinin olduğunu belirten Ciğerlioğlu “İstanbul uluslararası bir ziyaretçi için mutlaka gezilmesi gereken bir şehir. Sultanahmet ve Taksim’den ibaret değil. Şehrin her yeri başka bir tarih. Fuar müşterisi, cebinde parası olan yabancı ziyaretçidir. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Avrupa çok iyi yapıyor bu işi, bizim daha iyi yapma potansiyelimiz var. Fuarcılıkla ilgili mutlaka bir birimin oluşması lazım. Bugün Almanya’daki fuarlar şehir ekonomisine yılda yüzde 25 katkı yapıyor” dedi.
İlk yerli uzaktan kumandalı araba sergilenecek
Middle East Fuarcılık’ın Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu, 26-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Oyuncak Fuarı’nda ‘ilk’lerin de yaşanacağını söyledi. Konyalı Laros Oyuncak’ın ilk yerli uzaktan kumandalı oyuncak arabayı yaptığını belirten Ciğerlioğlu arabanın fuarda sergileneceğini anlattı.
Ciğerlioğlu’nun verdiği bilgiye göre 13 bin 500 metrekare alanda 120 firmanın katılımı ile gerçekleştirilecek fuara bu yıl 12 yabancı firma katılacak. Fuarda yer alacak Türk oyuncak üreticilerinin yüzde 50’si ithalatçı, yüzde 50’si ise üretici firma konumunda. 9 bin 700 kişinin ziyaret eümesi beklenen dev etkinliğe bin civarında yabancı ziyaretçi gelecek.
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