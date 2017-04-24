İtibar liginde yerli makineciler yabancıyı geçti

Gıdadan akaryakıta bankacılıktan elektronik eşyaya kadar 20 kategoride gerçekleşen araştırmada bazı sektörlerde dengeler değişti. Yıldız Teknik Üniversitesi ve İtibar Atölyesi’nin gerçekleştirdiği Türkiye İtibar Endeksi (TİE) araştırmasına göre en ilginç gelişme makine sektöründe yaşandı. Makine sektöründe 2015’te ilk 3’te yer alan yabancılar yerini yerlilere bıraktı. 2015’te ilk 3 sırada sırasıyla Bosch, Borusan, Caterpillar yer alırken, 2016’de ilk 3’e sırasıyla MKE, Aksa, Aselsan yerleşti. Aselsan ve MKE’nin ilk 3’e girmesinde savunma sanayiinde gerçekleştirdikleri atılımların büyük etkisi olduğu belirtiliyor. Otomobilde ise 2015 yılının en itibarlı markası Ford iken 2016 yılının en itibarlı markası Volkswagen oldu. Mercedes 2’nci sıradaki yerini korurken, Ford 3’üncü sıraya yerleşti. Turizm-otel kategorisinde 2015 yılının en itibarlı markası Rixos olurken, 2016 yılında yerini Barut Hotels’e bıraktı. 2015 yılında en itibarlı eğitim kurumu olan ODTÜ 2016 yılında bu unvanını Boğaziçi Üniversitesi’ne kaptırdı.

TİE İcra Kurulu ve İtibar Atölyesi Başkanı Ertan Acar “Bugün artık itibar da kesin olarak ölçülebilir bir değer haline gelmiştir. Biz de en güvenilir araştırma yöntemlerini kullanarak, ülkemizdeki şirket ve kurum itibarlarına dair bir araştırma yaptık” derken, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ise araştırmaya bilimsel altyapı sağladıklarını belirterek “Bu rapor, her şirket için çok daha derinlemesine yapılması gereken araştırmalar ve itibar yönetimi süreçleri için de bir navigasyon aracı görevini üstlenecek” dedi.