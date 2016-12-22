İTO, 2017’yi ekonomide seferberlik yılı ilan etti

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli seferberlik çağrısını hatırlatarak, “İstanbul Ticaret Odası olarak ekonomide milli seferberlik ilan ediyoruz. İstanbul’da, Türkiye’de elini taşın altına koyan tüm işadamlarımıza seslenmek istiyorum: Gelin El Bab’ta terörle savaşan Mehmetçik ruhuyla ekonomiye yönelik suikast planlarını bozalım. Biz 400 bin üyemizle bu ruhla seferber olacağız” diye konuştu.

HEDEFİMİZ BELLİ

“FED faiz artırsa da büyüyeceğiz, petrol fiyatları artsa da büyüyeceğiz, terör maşaları kudursa da büyüyeceğiz” diyen İbrahim Çağlar, şunları söyledi: “Bizim hedefimiz belli, rotamız net. Biz bu ülkeyi büyütmek zorundayız. Biz kendi uçağını, tankını üreten, dünyanın enerji akışına yön veren, çevresindeki zulme dur diyebilen, her koşulda büyüyen, her koşulda kenetlenen bir milletiz.”

TOP ATSALAR YIKILMAYIZ

Başkan İbrahim Çağlar, ekonomide milli seferberlik için şu mesajları verdi: Asla üretmekten, vatanımıza hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz. Vatan millet sevgisiyle işlerimizi yapacağız. Korku ve terör dalgalarına kapılmayacağız. İstanbul Ticaret Odası olarak 400 bin üyemizle birlikte Mehmetçik ruhuyla kendi alanımızda mücadele edeceğiz. Güvenlik güçlerimizin döktüğü terin, harcadığı emeğin karşılığı olarak biz de daha çok üretecek, üretecek ve yine üreteceğiz. En iyi elbiseyi biz dikeceğiz, en iyisini biz yapacağız. Ekonomi alanında verdiğimiz mücadeleyi düşmanlarımız karşısında kazanacağız. Biliyoruz ki; ekonomik olarak biz ne kadar güçlü olursak, iş dünyası olarak ne kadar kararlı olursak, bu oyunların hiçbiri amacına ulaşamayacaktır. Oyunları bozmak için, ekonomiyi kimsenin oyuncağı etmeyeceğiz. Her zaman aklı önde tutan iş dünyası, ülkenin istikrar ve güveninin teminatıdır. Biz birlikte olduktan sonra ‘top atsalar’ yıkılmayız.”