İTO Başkanı Çağlar: İş dünyası 'evet' tercihini yaptı

Çağlar, yaptığı yazılı açıklamada, İTO üyelerinin gelecek 3 aya ilişkin ekonomik beklentilerini gösteren Ticari Faaliyet Beklenti Endeksinin son 3 yıldır ilk kez üretim, ticaret ve hizmet olmak üzere üç başlıkta birden eşik seviye olan 50 puanın üzerinde en yüksek değere çıktığını aktardı.

Bu yılın ilk çeyreğinde İTO'da kurulan şirket sayısının da yüzde 4,2 artarak 13 bin 654'e ulaştığı bilgisini veren Çağlar, aynı dönemde açılan yabancı firma sayısının ise yüzde 37,1 artışla 990 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

İTO Başkanı Çağlar, iş dünyasının sandıktan çıkacak 'evet'i bugünden fiyatlamaya başladığını belirterek, "Sandıktan çıkacak evet, şimdiden reel sektöre ihtiyaç duyduğu güven ve umudu aşılamayı başardı." değerlendirmesinde bulundu.

İTO'nun reel sektörün nabzını tutan öncü göstergesi Ticari Faaliyet Beklenti Endeksinin iş dünyasının 16 Nisan'da 'evet' sonucu çıkacağı yönündeki eğilimini ortaya koyduğunu vurgulayan Çağlar, endeks ve açılan firma sayıları yan yana koyulduğunda, iş dünyasının sandıktan çıkacak "evet" sonucunun ekonomiye olumlu yansıyacağına güvendiğini kaydetti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Ticari Faaliyet Beklenti Endeksi, İTO'ya kayıtlı tüm firmaların temsil edildiği 81 meslek komitesinde bulunan 570'in üzerinde reel sektör mensubuna her ay uygulanan anketle ortaya çıkıyor. Ankette katılımcılara üretim, yatırım, satış, sipariş, ithalat-ihracat ve istihdam gibi konularda beklentileri soruluyor.