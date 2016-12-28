İTO: Cumhurbaşkanlığı Sistemi sağlam bir yol haritası sunacak

Çözümü acilen bir sistem değişikliğinde görüyoruz” denildi. İTO, bildiri için ocak ayında sektör temsilcilerinden oluşan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek ortak hareket zemini hazırlayacak. “Ekonomide Milli Seferberlik: Yeni Anayasa” ifadesiyle başlayan İTO’nun bildirisinde, yeni Anayasa’nın tıkanmış olan sistem sorununu çözmesinin beklendiği belirtilerek, şöyle denildi:

PRANGALARDAN KURTULUNMALI

“Yatırım yapan, istihdam oluşturan iş insanları olarak koalisyonlar ve ekonomik krizler arasında sarkaç gibi salınan bir Türkiye değil, sorunlarını hızlı ve etkin karar alarak çözen Türkiye istiyoruz. Sorun değil, çözüm üreten bir sistem istiyoruz.” Çözümün acilen bir sistem değişikliği olduğuna işaret edilen bildiride, “Yeni sistemin Türkiye’ye sağlam bir yol haritası sunacağına ve bizi kaostan çıkaracağına inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki milli iradeye dayanmayan hiçbir güç, hiçbir yapı ve siyasal hareket meşru değildir. Milli iradeye dayanmayan her türlü hareket milletin özünden kopuktur ve millete hizmet etmez, edemez. Rejimi değil, sistemi tartışıyoruz. Bizler iş dünyası olarak sistemin aksayan yönlerinin giderilmesini talep ediyoruz. Artık prangalardan kurtulmanın zamanı. Ve şunu da çok iyi biliyoruz ki aziz milletin sinesi en güvenilir adrestir” değerlendirmesinde bulunuldu. İTO Başkanı İbrahim Çağlar konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin kazanımlarını ele alan bildiriyi, iş dünyasının önde gelen sektörel sivil toplum kuruluşlarına sunacaklarını ve aldıkları neticeyi kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.