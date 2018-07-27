İTO: MB'nin faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

İTO Başkanı Avdagiç'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yeni sistem, önümüzdeki dönemde ekonomik hayatın çarklarının daha hızlı ve efektif olmasına katkı sağlayacak."

"Dönem dönem KDV indirimleri gündeme geldi. Bunların belli bir dönem daha devam ettirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz."

"Merkez Bankası'nın faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz."