İTO Başkanı İbrahim Çağlar: 415 bin üyemiz var. İstanbul iş dünyası olarak biz, 200 bin araç almayı bugünden taahhüt ediyoruz

Çağlar, İTO'nun kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Tedarikçi Günleri Etkinlikleri kapsamında yabancı sanayi firmalarıyla yan sanayicileri yıllardır bir araya getirdiklerini, bu yıl da yerli ve yabancı 32 büyük firma ile bin 750 İTO üyesini buluşturduklarını ifade etti.

İstanbul'u küresel fuarcılık pazarında en üst sıralara taşıyacak İDTM Yeni Fuar Alanı projesini başlattıklarını belirten Çağlar, fuar alanını büyüterek modern bir ticaret kompleksi inşa edeceklerini bildirdi.

Çağlar, yabancı yatırımcıların bürokrasiden arındırılıp, şirket işlemlerini tek elden yürütebilecekleri "Invest in İstanbul" ofisini, İstanbul Kalkınma Ajansı bünyesinde faaliyete geçirdiklerini aktardı.

Son dönemde, kuyumculuk noktasında da Türkiye'ye önemli bir ilgi olduğunu vurgulayan Çağlar, "Özellikle Dubai'de bu sektöre gelen gümrük ve KDV vergileri sonrası buradaki toptancı ve imalatçılar şirketlerini ülkemize taşımaya başladılar. Son dönemde bu şekilde 150'ye yakın firma girişi var. Bu gelişme ülkemizin uluslararası altın merkezi konumunu oldukça güçlendiriyor. Bu noktada, kuyumculuğa özel, başta Kapalıçarşı ve Kuyumcukent olmak üzere belki de bölgesel bir teşvik sisteminin devreye alınması önemli. Bu fırsatı kaçırmayalım. Türkiye'yi uluslararası altın ticaretinin merkezi yapalım." diye konuştu.

"MESELE SADECE OTOMOBİL ÜRETMEK DEĞİL"

Konuşmasında "Türkiye'nin Otomobili Projesi"ne değinen Çağlar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sanayi ve üretim noktasında büyük bir rüyası var: Otomobil üretmek. Biz, kendi markamızla yollarda olmak istiyoruz. Bu hayal, 1960'lı yıllardan beri içimizde bir ukde. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve koyduğu hedefle birlikte bu işte çok büyük bir yol kat ettik. Türkiye'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu "Yerli Otomobil Projesinde" 5 babayiğit bu işi sırtlandı. Tebrik ediyorum, çok önemli bir konu. Devletimizin desteğiyle Türk iş dünyası "Bismillah" dedi. İnşallah 2021'de de kendi ürettiğimiz otomobili yollarda göreceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu projede mesele, sadece otomobil üretmek değil.

O nedenle biz İTO olarak, tüm iştiraklerimizle birlikte tüm araçlarımızı makam araçlarımız dahil kendi ürettiğimiz otomobillerle değiştireceğiz. İTO'nun ortalama 415 bin üyesi var. 415 bin üyemizin 415 bin arabası yok, çok daha fazlası var. Bakın biz İTO olarak bu işi çok güzel yaparız. İstanbul iş dünyası olarak biz 200 bin araç almayı bugünden taahhüt ediyoruz. Bu 200 bin aracı alıyoruz demek, otomobil üretecek arkadaşlara müthiş bir motivasyon olur. İTO olarak biz kendilerine yazalım. Biz 200 bin araca İstanbul Ticaret Odası üyeleri olarak talibiz diyelim."