Şimşek: İyi bir yol haritası ve reformlarımız var

Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen programda konuşan Şimşek, anayasa değişikliği ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, Türkiye’nin son 15 yılda ekonomik alanda başarılı bir performans sergilediğini ve 2002 yılından beri ülkenin her yıl dikkati çekici bir biçimde büyüdüğünü aktararak, Türkiye›nin son dönemde çalkantılı bir süreçten geçtiğini, bölgesel sorunlarını azalttığını, yeni anayasa ile sağlanacak siyasi perspektifle iyileşmenin artacağını dile getirdi. Türkiye’nin küresel yavaşlamaya ve risklere karşı yapısal reformlar uyguladığına işaret eden Şimşek, reformlar yoluyla orta ve uzun vadede ekonominin temellerinin daha da güçlendirileceğini vurguladı.

ENDİŞELENECEK DURUM YOK

Şimşek, ekonominin direncini artıracak uzun vadeli tek çözümün yapısal dönüşüm olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: “Referandum sonrasında bu konulara odaklanma fırsatımız olacak. Bunların birçoğu ikinci ve üçüncü nesil reformlar. İyi bir yol haritamız ve güçlü bir reform gündemimiz var. Bunu yapacak sağlam bir irademiz var. Türkiye’nin son dönemde şoklara karşı direncini güçlü kılan en önemli faktörlerden biri maliye politikasındaki duruşu oldu. Geçen yıl uyguladığımız yapısal reformlardan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Maliye politikasındaki sağlam duruşumuz bugün elimizi güçlü tutuyor. Başarısız darbe girişimi nedeniyle hiçbiriniz geçen yıl gerçekleştirdiğimiz reformları hatırlamıyorsunuz. Ancak ilerlemenin tek yolunun yapısal reformları hayata geçirmek olduğuna inanıyorum.” Şimşek, volatilitelerin hiçbirinin Türkiye’nin orta ve uzun dönemli perspektifini değiştirmeyeceğini vurgulayarak, “Türkiye büyük potansiyele sahip gelişmekte olan bir ülke. Bu coğrafyada karışıklık olabilir ancak ciddi fırsatlar barındırdığı da bir gerçek. Türkiye reform ajandasına devam ederse yüksek büyüme gidişatına sahip bir ülke olacak. Türkiye yüksek büyüme gidişatına geri dönecek. Türk ekonomisi paydaşlarının endişelenmesi gereken birşey yok” dedi.

DAN BROWN’IN KİTABI DEĞİL

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) başarısız darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, “Türkiye için ilk travma dini bir cemaatla başladı. Türkiye’deki olaylar silsilesini bilirseniz FETÖ’yü anlayabilirsiniz. Yoksa Türkiye’de neler olduğunu anlayamazsınız. FETÖ’nün 2010’dan beri yasa dışı yollarla Türkiye’deki gücü ele geçirmek için yaptıkları Türk algısını küresel alanda oldukça negatife çevirdi. Artık herkes FETÖ’nün yıllarca dini bir cemaat olarak devlete sızdığını ve nihayetinde 15 Temmuz 2016›da başarısız darbe girişiminde bulunduğunu biliyor. Bunun anlatılması ve anlaması çok zor bir durum olduğunu biliyorum. FETÖ’nün başarısız darbe girişimini siviller durdurdu. Bu bir kurgu değil. Bu Dan Brown’ın kitabı ya da Jason Bourne’un filmi değil. Bu bir gerçek” ifadelerini kullandı.