İyilik marketi
Metro Türkiye, raf ömrünü tamamlamasına rağmen yenilebilir durumdaki ürünlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor. Gıda bankaları aracılığıyla yapılan proje aynı zamanda israfı da önlüyor. Bu kapsamda 51 bin tondan fazla ürün topluma, ekonomiye ve çevreye kazandırıldı.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye genelinde 36 zincir marketi ile faaliyet gösteren Metro, ciddi sosyal sorumluluk işlerine imza atıyor. Metro Türkiye, raflarda ömrünü tamamlamış ancak ‘halen yenilebilir’ ürünleri israf olmaktan kurtarıyor. Bu ürünleri gıda bankaları vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Proje kapsamında, sadece 7 ayda 121 binden fazla öğün yemeğe denk gelen 51 tondan fazla gıda topluma, ekonomiye ve çevreye kazandırıldı. Metro Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel, başlatıkları proje ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özel bu sosyal sorumluluk projesi ile israfın önüne geçtiklerini ve ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını söyledi.
Fazla Gıda A.Ş ile başlattığınız projenin detaylarından bahseder misiniz?
Türk gastronomisine ve sürdürülebilir geleceğe yatırımlarını sürdüren Metro Türkiye, bu anlayışın bir yansıması olarak teknoloji platformu ‘Fazla Gıda A.Ş’ ile bir proje başlattı. Metro Türkiye bu projeyle satış özelliğini yitirmediği için hala satılabilir olan gıda ürünlerini israf olmaktan kurtarıp ekonomiye kazandırıyor. Halen 21 Metro mağazasında devam eden proje kapsamında yılbaşından bu yana 121 binden fazla öğün yemeğe denk gelen 51 tondan fazla gıda, gıda bankaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Kimlere ulaşıyor bu gıda ürünleri?
Reyondan çekme süresi gelmiş ancak satış özelliğini yitirmediği için hala satılabilir olan ürünler uygun sıcaklık ve koşullarda bağış kutularında muhafaza ediliyor. Dijital ortamda oluşturulan ilanlar ‘Fazla Gıda’nın anlaşmalı olduğu gıda bankalarına ulaşıyor. Gıda bankalarının uygun koşullarda alabileceği ürünler aşevlerine ya da gıda banklarının satış noktalarına iletiliyor. Böylece ekonomik bir değer atık olmaktan kurtarılmış ve toplumsal bir faydaya dönüştürülüyor.
Bu işin büyüklüğü nedir? Ne kadar yaygın?
Mevcut durumda sadece yakınında gıda bankası olan mağazalarda uygulanan projenin, gıda bankası olmayan şehirlerde de yaygınlaştırılması için belediyeler ile işbirliği yapıyoruz. Metro Türkiye bu sayede, talep fazlası ve tüketilebilir durumda olan ürünlerle ekonomik ve sosyal bir değer yaratıyor. Projenin uygulanma alanını genişletmenin yanı sıra, Metro’nun bir sonraki adım olarak hedefi bağışlanamayacak durumda olan gıdaları çöpe atmak yerine kompost alanlarına göndererek toprağın yapısını zenginleştiren gübre haline getirmek ve sıfır atık üreten bir sisteme öncülük etmek.
‘Taşköprü Sarımsağı’na büyük ödül
Dünyada 70’in üzerindeki ülkede kendi markalarını üreten, 4.000’den fazla şirketin üyesi olduğu, The Private Label Manufacturers Association (PLMA), her yıl düzenlediği PLMA yarışmasında Bitki ve Baharatlar kategorisinde Metro Türkiye, Metro Chef marka Siyah Sarımsak’la PLMA 2018 Mükemmelliğe Saygı Ödülü’nü kazandı. Kastamonu Taşköprü’de bulunan ve benzeri olmayan siyah sarımsak özellikle Kore ve Çin’de “uzun yaşamın kaynağı” diye adlandırılıyor.
İki bin okul ürününe sıkı test programı
Metro Türkiye, sektörde bir ilki gerçekleştirerek 2008 yılında başlattığı ‘Okula Dönüş’ projesinin kapsamını her geçen yıl daha da genişletiyor. Bu yıl Metro mağazalarında satılan tüm kırtasiye, ayakkabı ve tekstil ürünleri, Yeditepe Üniversite Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı tarafından belirlenen ve onaylanan 50’den fazla farklı parametre ile test ediliyor. Metro’da satışa sunulan kırtasiye, ayakkabı ve tekstil ürünlerinin hiçbiri çocukların sağlığını tehdit eden kurşun, solvent, fitalat gibi ağır metaller içermiyor. Metro Yürüttüğü yerinde denetimler, düzenli analizler, tedarikçi eğitimleri ve yasal düzenlemelerle yüzde 20 olan uygunsuzluk oranını ‘0’a yaklaştırdı. Okula dönüş kategorisinde yer alan 2.000 ürünüyle Metro, her bütçeye uygun olarak müşterilerine sağlıklı, güvenli ve kaliteli ürünler sunuyor.
Şeflerin potansiyelini ortaya çıkaracak ürünler
Türk gastronomisine yatırımlarını kesintisiz sürdüren Metro Türkiye, Gastronometro mutfağında şeflerin kullandığı mutfak ekipmanlarından oluşan ürün serisini Güneşli mağazasında satışa sundu. Yaklaşık 100 çeşit ürünün yer aldığı seri, kendinizi çok özel hissettiğiniz “fine dining” restoranların sunumlarında kullanılan renkli özel tabaklardan tütsüleme makinesine, mutfakta çok sık kullanılan krema torbasından yapay havyar aparatına kadar çeşit çeşit üründen oluşuyor. Takım halinde ya da tek olarak satın alınabilen ürünler, gastronomi profesyonellerine ilham vermeye devam edecek.
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