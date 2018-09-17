İyilik marketi

Türkiye genelinde 36 zincir marketi ile faaliyet gösteren Metro, ciddi sosyal sorumluluk işlerine imza atıyor. Metro Türkiye, raflarda ömrünü tamamlamış ancak ‘halen yenilebilir’ ürünleri israf olmaktan kurtarıyor. Bu ürünleri gıda bankaları vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Proje kapsamında, sadece 7 ayda 121 binden fazla öğün yemeğe denk gelen 51 tondan fazla gıda topluma, ekonomiye ve çevreye kazandırıldı. Metro Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel, başlatıkları proje ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özel bu sosyal sorumluluk projesi ile israfın önüne geçtiklerini ve ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını söyledi.

Fazla Gıda A.Ş ile başlattığınız projenin detaylarından bahseder misiniz?

Türk gastronomisine ve sürdürülebilir geleceğe yatırımlarını sürdüren Metro Türkiye, bu anlayışın bir yansıması olarak teknoloji platformu ‘Fazla Gıda A.Ş’ ile bir proje başlattı. Metro Türkiye bu projeyle satış özelliğini yitirmediği için hala satılabilir olan gıda ürünlerini israf olmaktan kurtarıp ekonomiye kazandırıyor. Halen 21 Metro mağazasında devam eden proje kapsamında yılbaşından bu yana 121 binden fazla öğün yemeğe denk gelen 51 tondan fazla gıda, gıda bankaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kimlere ulaşıyor bu gıda ürünleri?

Reyondan çekme süresi gelmiş ancak satış özelliğini yitirmediği için hala satılabilir olan ürünler uygun sıcaklık ve koşullarda bağış kutularında muhafaza ediliyor. Dijital ortamda oluşturulan ilanlar ‘Fazla Gıda’nın anlaşmalı olduğu gıda bankalarına ulaşıyor. Gıda bankalarının uygun koşullarda alabileceği ürünler aşevlerine ya da gıda banklarının satış noktalarına iletiliyor. Böylece ekonomik bir değer atık olmaktan kurtarılmış ve toplumsal bir faydaya dönüştürülüyor.

Bu işin büyüklüğü nedir? Ne kadar yaygın?

Mevcut durumda sadece yakınında gıda bankası olan mağazalarda uygulanan projenin, gıda bankası olmayan şehirlerde de yaygınlaştırılması için belediyeler ile işbirliği yapıyoruz. Metro Türkiye bu sayede, talep fazlası ve tüketilebilir durumda olan ürünlerle ekonomik ve sosyal bir değer yaratıyor. Projenin uygulanma alanını genişletmenin yanı sıra, Metro’nun bir sonraki adım olarak hedefi bağışlanamayacak durumda olan gıdaları çöpe atmak yerine kompost alanlarına göndererek toprağın yapısını zenginleştiren gübre haline getirmek ve sıfır atık üreten bir sisteme öncülük etmek.