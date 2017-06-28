Rus ve Türk yetkililer ekonomik ilişkileri görüşmek için İzmir'de bir araya gelecek

Gruzdev, Çin’in Dalian şehrinde Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, 18-22 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 86.’sı düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’na resmi partner ülke olacaklarını hatırlattı.

Fuar kapsamında Türkiye’ye gidecek Rus yetkililerin, Türk mevkidaşlarıyla iki ülke arasındaki “hassas” ekonomik konuları istişare edilmesini planladıklarını anlatan Gruzdev, “İkili ticarette birçok sorunu zaten çözdük. Geriye kalan konuları da ele alıp çözüme kavuşturacağız.” dedi. Gruzdev, Rusya ve Türkiye arasında ekonomik ve ticari konularda, özellikle de tarım ve mühendislik gibi alanlarda yeni işbirliği alanlarının da görüşülecek konular arasında olduğuna işaret etti.