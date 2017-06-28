Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Rus ve Türk yetkililer ekonomik ilişkileri görüşmek için İzmir'de bir araya gelecek

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Rusya’nın ilk kez partner ülke olacağı İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Türk yetkililerle iki ülke arasındaki “hassas” ekonomik konuların ele alınarak çözülmesinin planlandığını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gruzdev, Çin’in Dalian şehrinde Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, 18-22 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 86.’sı düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’na resmi partner ülke olacaklarını hatırlattı.
 
Fuar kapsamında Türkiye’ye gidecek Rus yetkililerin, Türk mevkidaşlarıyla iki ülke arasındaki “hassas” ekonomik konuları istişare edilmesini planladıklarını anlatan Gruzdev, “İkili ticarette birçok sorunu zaten çözdük. Geriye kalan konuları da ele alıp çözüme kavuşturacağız.” dedi. Gruzdev, Rusya ve Türkiye arasında ekonomik ve ticari konularda, özellikle de tarım ve mühendislik gibi alanlarda yeni işbirliği alanlarının da görüşülecek konular arasında olduğuna işaret etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İnşaatta ameleydi, 2008 yılından beri takip ettiği işin patronu oldu

İnşaatta ameleydi, 2008 yılından beri takip ettiği işin patronu oldu

Gübre üretmek isteyenler için 'Solucan Oteli' açtı

Gübre üretmek isteyenler için 'Solucan Oteli' açtı

II. Abdülhamid'in yüz milyonlarca dolar parası vardı

II. Abdülhamid'in yüz milyonlarca dolar parası vardı

En renkli anlarıyla 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'

En renkli anlarıyla 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA