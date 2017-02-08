Jakobsen: Trump doları aşağı çekmeyi planlıyor

Saxo Bank'ın Baş Ekonomisti ve CIO'su Steen Jakobsen, Trump'ın politikaları ve doların seyriyle ilgili değerlendirmesinde, Trump'ın zayıf dolar politikası izleme riskinin giderek arttığını söyledi.

Böyle bir hamlenin onun "programı" açısından mantıklı olacağını söyleyen ünlü analist, "Mantıklıdır çünkü büyüme için ihracata gerek olmasının yanı sıra artan yatırım maliyetlerinin (genellikle USD cinsinden) faiz üzerindeki yükünü rahatlatmak için zayıf dolara ihtiyaç duyan, ağır borç altındaki yükselen piyasalar için de uygundur" dedi.

Günümüz ile G5'in doların zayıflatılmasıyla büyümenin arttırıldığı "Plaza Anlaşması"nın imzalandığı 1985 yılı arasında güçlü bir ekonomik arka plan benzerliğinin olduğunu ifade eden Jakobsen sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı şey Japonya'da da oldu"

"Investopedia'da açıklandığı gibi; "ABD 1983 ve 1984'te GSYİH'nin (gayri safi yurtiçi hasıla) yaklaşık yüzde 3-3.5'ine yaklaşan bir cari işlem açığıyla birlikte yüzde 3.0 GSYİH büyümesi yaşadı, Avrupa ülkeleri ise ciddi ticaret açıklarıyla birlikte eksi yüzde 0.7 negatif GSYİH büyümesi yaşıyordu. Aynı şey Japonya'da da oldu. Ticari açıklar genellikle yabancı finansman gerektirir. ABD açısından 80'lerin başı ve ortalarında Japonya ve Batı Almanya sermaye fazlalıklarıyla ABD bonoları, tahvilleri ve senetleri alarak kendi ekonomilerini riske atmak pahasına cari açıklarımıza finansman sağlıyordu. Korumacı politikaların bu denkleme girerek sadece Birleşik Devletler'in yurt içi büyümesine zarar vermesi değil tüm uluslar için bütün ticaret sistemini raydan çıkaracak ticaret savaşlarını da başlatması an meselesiydi."

Jacobsen, ABD'nin aşağıdaki üç yoldan biriyle daha zayıf bir dolar politikası izleyeceğine ilişkin görüşünü koruduğunun altını çizdi:

"Dolaylı yöntem: Burada ABD yetkililerinin dövizi övdüğünü göreceğiz. Bunu en son Çin'de ve bugün yine Almanya'da gördük.

Doğrudan yöntem, sürüm 1.0: Yeni Plaza Anlaşmasının bir "Trump Tower Anlaşması" olarak uygulandığını görüyoruz. G8 ise ‘taviz vermeyen' bir politika yapma tarzını açıkça sürdüren bir ABD yönetimiyle uzlaşma masasına oturmaya zorlanıyor.

Doğrudan yöntem, sürüm 2.0: Eski başkan Richard M. Nixon'un Hazine Bakanı John Connely'ye 1971'de Roma'daki G7 zirvesinde ‘ABD doları bizim para birimimiz, ama sadece sizin sorununuz' dediği tarzla sürdürülen fiili zayıf dolar politikasını görüyoruz."

Başkan Trump'ın, Nixon'ın şablonunu model aldığına ikna olduğuna da işaret eden Steen Jakobsen, "Buna zorlu görüşmeler, medyanın sevmeyeceği bir duruş ve ulusalcı gündem dahildir. Ayrıca her iki başkan da kendilerine bir değişim emri verildiğini düşünüyordu: Nixon ABD'yi Vietnam'dan çıkarmalıydı, Trump ise ‘kayıp Amerikalılar'ın ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Ayrıca daha orta dönemli bir gösterge de haftalık dolar endeksinin düşmesidir" diye ekledi.