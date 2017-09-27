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James Bullard: Fed'in daha fazla faiz artırmasına gerek yok

ABD Merkez Bankasının (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, bankanın faiz artırmasına gerek olmadığını savundu.

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ABD Merkez Bankasının (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, Missouri eyaletindeki Truman State Üniversitesinde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisi, enflasyon oranı ve Fed'in faiz artışları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Bullard, ABD ekonomisinin bu yılın ilk yarısında yüzde 2,1 büyüdüğünü hatırlatarak, yılın ikinci yarısında büyüme oranının yüzde 3 seviyesinde olmasının ümit edildiğini ancak bunun gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtti.

Yılın ikinci yarısında büyüme oranının yüzde 2'nin üzerine çıkmasının düşük bir ihtimal olduğunu dile getiren Bullard, bunun nedeni olarak zayıf gelen makro ekonomik veriler ve son aylarda ülkede yaşanan kasırgalara işaret etti.

Ülkede enflasyon seviyesinin Fed'in hedefi olan yüzde 2'lik oranın 2012 yılından beri altında olduğuna dikkati çeken Bullard, şu andaki düşük enflasyon trendinin büyük ihtimalle bu sene yön değiştirmeyeceğini söyledi.

Bullard, mevcut makro ekonomik veriler göz önüne alındığında Fed'in daha fazla faiz artırmasına gerek olmadığını ifade etti.

Aralık 2015'ten bu yana toplam 4 faiz artışı yapan Fed, bu yılın son toplantısını 12-13 Aralık'ta gerçekleştirecek.

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