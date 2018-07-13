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Japon bankaları İran'la finansal ilişkilerini sonlandırıyor

Japonya'nın en büyük bankalarından Mitsubishi UFJ ve Mizuho, 12 Ağustos'tan başlayarak İran'la bağlantılı finansal tüm kurumlarla bankacılık işlemlerini durduracak.

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Japon bankaları 4 Kasım'a kadar İran'la bağlantılı tüm finansal kuruluşlarla bankacılık işlemlerini sona erdireceklerini açıkladı.

Kyodo haber ajansına göre, Japonya'nın en büyük bankalarından Mitsubishi UFJ ve Mizuho, 12 Ağustos'tan başlayarak İran'la bağlantılı finansal tüm kurumlarla bankacılık işlemlerini durduracağını duyurdu.

Söz konusu bankalar, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının devreye gireceği 4 Kasım'a kadar Tahran'la tüm finansal ilişkilerini keseceklerini belirtti.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yaptırımları devreye sokacağını açıklamış ve müttefiklerinden İran’la finansal ilişkilerini kasım ayı itibariyle sonlandırmalarını istemişti.

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