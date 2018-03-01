Japon güneş enerjisi firması enerji fazlasını kripto madencilikte kullanıyor

Bu, kripto para madenciliğinin yenilenebilir enerjiyi kullanarak daha yeşil bir gelecek sağlayabileceğinin bir başka örneği.

Mumamoto-Energy 20 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, güneş panellerinden elde ettiği fazla enerjiyi kripto para madenciliğinde kullanmayı hedeflediğini ve 2017 yılında OZ Madencilik adlı bir kripto para madenciliği şirketi kurduğunu duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, Oz Madenciliğin kullandığı enerjiyi Kumamoto-Energy´den aldığını ve madencilik şlemlerini yürüttüğü belirtilirken, OZ Madencilik aynı zamanda kripto para madencileri için teçhizat üretimi ve satışı da yaptığı eklendi.

Kripto para madenciliği hakkında en çok konuşulan konuların başında gelen yüksek enerji sarfiyatı ve madenciliğin toplam enerji sarfiyatının kimi ülkelerden yüksek olmasının çevresel etkileri tartışılırken, Kumamoto-Energy´den gelen bu haber, kripto paraların yeşil bir geleceğin önünde bir engel olmadığını gösteriyor.