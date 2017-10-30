Japon işi
Japon otomotiv endüstrisinin önde gelen markalarının en son ve teknolojik yeniliklerinin sergilendiği Tokyo Otomobil Fuarı ‘Otomobilin Ötesinde’ sloganıyla geçtiğimiz hafta kapılarını açtı. 5 Kasım’a kadar açık kalacak olan fuarda 33 marka modellerini sergiliyor. 64 yeni modelin dünya prömiyerinin yaptığı fuara özellikle futuristic ve konsept otomobiller damga vurdu. Fuarda sürücüsüz otomobiller, elektrikli konseptler, renkli ilginç tasarımlar da dikkat çekti.
- KAAN ZENGİNLİ
Geleceğin otomobili
Honda fuarda, seri üretim ve konsept otomobillerinin yanı sıra motosikletlerini ve diğer ürünlerini sergiledi. Japon dev, Civic Sedan, Civic Hatchback, Civic Type-R ve NSX gibi seri üretim modellerin yanı sıra Honda Sports EV Concept, Honda Urban EV Concept, gibi konseptlerini de görücüye çıkardı. Standtta en dikkat çeken ise Honda Sports EV Concept modeli oldu. Tamamen elektrikli olan bu model, ‘Geleceğin otomobillerine ışık tutuyor’ diye yorumlandı.
Yapay zekaya sahip
MItsubIshI Motors, tamamen elektrikle çalışan ve yapay zeka ile desteklenen Mıtbubıshı e-Evolutıon Concept crossover SUV aracın dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Geleceğin otomobili, sürücü ve araç performansını artıran yapay zeka, üç motorlu 4WD sistemi, çift motorlu aktif yalpalama kontrolü, yüksek elektrik torku, adaptif tepki özellikleri ve rehberlik fonksiyonuna sahip.
Performansa odaklandı
Subaru, 2017 Tokyo Otomobil Fuarı için VIZIV Performance Concept adlı yeni bir performans oto mobili konsepti tasarladı. Fuardaki diğer yenilikler ise, sınırlı sayıda üreteceği, WRX STI S208 Special Edition ve özel rengini yine çekilişle satışa çıkardığı BRZ STI Sport modelleri oldu.
911 ailesinin yeni üyesi Carrera T
Porsche 1968 yılında piyasaya sunduğu 911 T modelini 911 Carrera T ile yeniden canlandırdı. Porsche’nin ‘Touring’ modellerini tanımlamak için kullandığı T harfiyle adlandırılan 911 Carrera T, 20 milimetre daha alçak spor şasi, ağırlığa göre optimize edilmiş Sport Chrono Paketi, kırmızı sembollere sahip daha kısa vites kolu ve merkezi Sport-Tex kaplamalı koltuklar gibi 911 Carrera’dan farklı birçok özelliğe sahip. Çift turboşarjlı, üç litrelik, altı silindirli yatık motor 370 hp güç ve 1.750-5.000 devir arasında 450 Nm azami tork üretiyor. Vites aralıkları kısaltılan manuel şanzıman ve mekanik diferansiyel kilitleri sayesinde, 911 Carrera T sıfırdan saatte 100 kilometreye 4.5 saniyede, yani 911 Carrera Coupe’den 0.1 saniye daha kısa sürede çıkıyor. Yeni otomobilin saatte 200 kilometre hıza ulaşması ise yalnızca 15.1 saniye sürüyor.
Master kamyonet mobil ofis gibi
Renault ticari alanda, Master Panelvan ve Master Minibüs versiyonlarının yanına Master Kamyonet’i de ekledi. Sağlamlığı ve işlevselliği yansıtan tasarımının yanı sıra Master Kamyonet, ferah ve konforlu bir kabine sahip. Optimum görüş alanı, ayarlanabilir sürüş pozisyonu, ergonomik kumandalar, çok sayıda ve kolay erişilebilir saklama gözü ile Master, mobil bir ofisi çağrıştırıyor. 2.3 dCi 125 bg dizel motor ve 6 ileri manuel vites kutusu ile satışa sunulan Master Kamyonet’in şasi kabin versiyonları 82 bin 700 TL’den, sac kasa versiyonları ise 86 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Renault ticari alanda, Master Panelvan ve Master Minibüs versiyonlarının yanına Master Kamyonet’i de ekledi. Sağlamlığı ve işlevselliği yansıtan tasarımının yanı sıra Master Kamyonet, ferah ve konforlu bir kabine sahip. Optimum görüş alanı, ayarlanabilir sürüş pozisyonu, ergonomik kumandalar, çok sayıda ve kolay erişilebilir saklama gözü ile Master, mobil bir ofisi çağrıştırıyor. 2.3 dCi 125 bg dizel motor ve 6 ileri manuel vites kutusu ile satışa sunulan Master Kamyonet’in şasi kabin versiyonları 82 bin 700 TL’den, sac kasa versiyonları ise 86 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Fiat Fiorino’ya benzinli motor
Üretimine başlangıcının 10›uncu yılını kutlayan ve Fiat Professional Ailesi’nin en küçük üyesi olarak ön plana çıkan Fiat Fiorino’nun model yelpazesine sonbaharla birlikte yeni bir motor seçeneği katıldı. Küçük hafif ticari araç sınıfının öncüsü Fiorino’nun satış fiyatıyla en ekonomik seçeneği olarak dikkat çeken benzin motorlu versiyonu, 43 bin 900 TL’den başlayan fiyatı ve zengin standart donanım listesiyle ticaret erbablarına sesleniyor. Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleriyle tercih edilebilen benzinli Fiorino’da 1.4 litrelik 77 HP gücünde motor 5 ileri vitesli manuel şanzımanla kombine ediliyor.
Ticari araç servisinde dünyanın en iyisi
Volkswagen AG tarafından düzenlenen ve dünya genelindeki tüm Volkswagen Ticari Araç satış sonrası hizmetlerinin değerlendirildiği Servis Kalite Ödülleri’nde Türkiye, en iyi satış sonrası hizmetlerini sağlayarak büyük ödülün sahibi oldu. Volkswagen Ticari Araç, müşteri memnuniyetini, servis kalitesini artırmasının yanı sıra araçların serviste kaldıkları süreyi azaltması nedeniyle bu ödüle layık görüldü.
Martaş filosuna 100 TIR ekledi
Martaş Group, filosuna 100 adet Scania TIR ekledi. Martaş Grup Yönetim Kurulu Üyesi Okan Kurt “400 araçlık filomuzda 300 adet Scania çekici bulunuyor. Yeni araç alımında mevcut Scania araçlarımızdan aldığımız verim bizim için en önemli referanstır. Yeni nesil Scania’yı sadece bir araç değil, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel tasarlanan hizmet paketleri ile eksiksiz bir taşımacılık çözümü olarak görüyoruz” dedi. Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ise “Yeni nesil Scania araçlarımızın ilk büyük teslimatını, Martaş’a yapıyoruz” açıklaması yaptı.
Audi, gelecek için Tesla’yı solladı
AudI, gelecekte sürdürülebilirlik konusunda BrandTrust tarafından yapılan Dayanıklılık Endeksi’nde diğer tüm Alman otomobil markalarını geride bırakarak birinci oldu. Marka, 2015 yılında gerçekleştirilen önceki araştırmaya kıyasla yerini bir basamak yükselterek, birinciliği Tesla’dan devraldı. Bu başarıda markanın ürünlerinin kalitesi, net marka konumu ve etkileyici marka deneyimi büyük rol oynadı. Audi, geleceğin mobilitesini geliştirmek çalışmayı sürdürüyor.
Dünya ile rekabet bizi gururlandırıyor
Yurtiçi ve yurtdışı bayi açılışlarıyla büyümesini hızlandıran Ford Trucks, İskenderunlu müşterilerine satış, servis, yedek parça ve ikinci el olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında verecek olan Ovalı Bayi’nin açılışını yaptı. Açılış törenine katılan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, “Fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz, Ecotorq motorlu kamyonlarımız bu yıl sonunda JMC markasıyla Çin’de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Çin dünyanın en büyük kamyon pazarı ve A’dan Z’ye Türk mühendislerinin zekasıyla ortaya koyduğumuz teknoloji ve mühendisliğimizin, global arenada rekabet etmesi bizleri gururlandırıyor. Eskişehir İnönü Fabrikası’nda ürettiğimiz yeni nesil Euro 6 Ecotorq motorlu kamyonlar, sürdürülebilir büyümemiz için stratejik bir ürün olarak önemini koruyor ve Ford Otosan’ın ağır ticari araç segmentinde dünyaya açılan kapısı olma rolünü üstleniyor” dedi.
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