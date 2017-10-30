Renault ticari alanda, Master Panelvan ve Master Minibüs versiyonlarının yanına Master Kamyonet’i de ekledi. Sağlamlığı ve işlevselliği yansıtan tasarımının yanı sıra Master Kamyonet, ferah ve konforlu bir kabine sahip. Optimum görüş alanı, ayarlanabilir sürüş pozisyonu, ergonomik kumandalar, çok sayıda ve kolay erişilebilir saklama gözü ile Master, mobil bir ofisi çağrıştırıyor. 2.3 dCi 125 bg dizel motor ve 6 ileri manuel vites kutusu ile satışa sunulan Master Kamyonet’in şasi kabin versiyonları 82 bin 700 TL’den, sac kasa versiyonları ise 86 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Renault ticari alanda, Master Panelvan ve Master Minibüs versiyonlarının yanına Master Kamyonet’i de ekledi. Sağlamlığı ve işlevselliği yansıtan tasarımının yanı sıra Master Kamyonet, ferah ve konforlu bir kabine sahip. Optimum görüş alanı, ayarlanabilir sürüş pozisyonu, ergonomik kumandalar, çok sayıda ve kolay erişilebilir saklama gözü ile Master, mobil bir ofisi çağrıştırıyor. 2.3 dCi 125 bg dizel motor ve 6 ileri manuel vites kutusu ile satışa sunulan Master Kamyonet’in şasi kabin versiyonları 82 bin 700 TL’den, sac kasa versiyonları ise 86 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat Fiorino’ya benzinli motor

Üretimine başlangıcının 10›uncu yılını kutlayan ve Fiat Professional Ailesi’nin en küçük üyesi olarak ön plana çıkan Fiat Fiorino’nun model yelpazesine sonbaharla birlikte yeni bir motor seçeneği katıldı. Küçük hafif ticari araç sınıfının öncüsü Fiorino’nun satış fiyatıyla en ekonomik seçeneği olarak dikkat çeken benzin motorlu versiyonu, 43 bin 900 TL’den başlayan fiyatı ve zengin standart donanım listesiyle ticaret erbablarına sesleniyor. Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleriyle tercih edilebilen benzinli Fiorino’da 1.4 litrelik 77 HP gücünde motor 5 ileri vitesli manuel şanzımanla kombine ediliyor.

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