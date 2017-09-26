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Japonlardan Bitcoin'e karşı yepyeni bir sanal para geliyor

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon dijital para çılgınlığına karşı sert bir söylem geliştirirken, Japonya'da bankalar yeni bir dijital para üzerinde çalışıyor.

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Japon bankaları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hazır olacak bir dijital para birimini tanıtmayı planlıyor. Bankaların bu planlarında son zamanda ülkede mobil telefon ödeme servisini sunan Çinli Alibaba'nın Alipay servisine yanıt verme motivasyonu öne çıkıyor.
 
Mizuho ve Japan Post Bank'ın başı çektiği bankalar J Coin isimli dijital para birimi için Japonya Merkez Bankası ve finansal regülatörün desteğini almış durumda. J Coin akıllı telefonlar üzerinden para transferi ve ödemeler için kullanılacak.
 
Akıllı telefon uygulamaları ve mağazalardaki QR kodlarla kullanılabilecek olan J Coin yene çevrilebilir olacak. Para birimi ile ilgili hizmetler ücretsiz olurken, bankalar da tüketicilerin tüketim davranışları ile ilgili verilerin derlenmesinden fayda sağlayacak.
 
Bunun yanında MUFG da blockchain bazlı MUFG Coin isimli bir para birimi geliştiriyor. MUFG Coin'in, Japon bankalar tarafından geliştirilen J Coin'e dahil olup olmayacağı da tartışma konusu ediliyor.

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