Japonya kripto para endüstrisi için denetim kurumu kuruyor

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası tarafından yapılan duyuruda, henüz adı kesinleşmeyen kurumun, Bitcoin´i yasal bir ödeme aracı olarak kabul eden Ödeme Hizmetleri Kanunu´nunun birinci yılında, 1 Nisan tarihinde faaliyete geçeceği duyuruldu.

Kurulacak öz demetim kurumu, Japonya´nın en büyük sanal para birimi bitFlyer´ın kurucusu Japonya Blockchain Birliği ve Kriptopara Derneği'nin birleşmesinden meydana gelecek.

Kurumun, koyacağı kurallarla, yatırımcıların malvarlıklarını, sistemin durma sürelerini ve içerden bilgi ticareti ve reklamlar kontrol edilecek. Kural ihlalleri olması halinde çeşitli yaptırımlar uygulayacak olan kurum, gerçekleşen büyük siber saldırı sonrasında kriptopara piyasasında şeffaflık ve güvenilirliği yeniden sağlamayı hedefliyor.

Ödeme Hizmetleri Kanunu´na göre, Japon borsaları, ticari işlemler yapabilme sertifikasını almak için Japon finans denetim kurumuna ve Finans Hizmetleri Ajansına kayıt olmak zorundalar.