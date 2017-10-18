JP Morgan, WePay`i satın alacak
JP Morgan, online ödeme şirketi WePay`i satın alacak.
JPMorgan Chase, online ödeme teknolojileri sağlayıcısı WePay şirketini satın alacağını açıkladı.
Küçük işletmeler arasında popüler olan WePay'in satın alınması için ödenecek bedel açıklanmadı.
WSJ'ye göre ise JPMorgan'ın bu satın alma için ödeyeceği miktar 220 milyon doların üzerinde.
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