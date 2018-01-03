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JPMorgan Çin'in büyüme tahminini yükseltti

JPMorgan, Çin'in 2018'e ait büyüme tahminini yüzde 6.5'ten yüzde 6.7'ye yükseltti.

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Hong Kong merkezli Haibin Zu yönetimindeki ekonomistler, yazdıkları notta, "İç politika görünümü, 2018'e girilirken beklentilerimizle büyük ölçüde paralelken küresel büyüme görünümü son dönemde daha güçlü hale geldi" ifadesini kullandı. 
 
Kurum tarafından yapılan yukarı yönlü revize, Çin ihracatına olan talebin hızlandığına dair kanıtlara bağlı olarak gerçekleşti. Yine de, ABD ve Çin arasında ticarete dair gerginliğin artması, endişe yaratmaya devam ediyor. (BusinessHT)
 

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