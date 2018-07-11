Kabine içimizden
İş dünyası temsilcileri yeni kabinedeki ekonomi yönetiminin kendilerinin içinden çıktığını belirterek, sorunların hızla aşılacağını belirttiler. İş dünyası temsilcileri “Atamalar bize güven verdi” dediler.
Önceki gün açıklanan yeni kabinede ekonomi ile ilgili bakanlık sayısı 6’dan 3’e indi. Yeni kabinede iş dünyasından da isimler yer aldı.
İş dünyasının kabinede yer alması çok önemli
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Yeni kabinenin bu yeni döneme uygun şekilde icracı isimlerden oluşmuş olduğunu memnuniyetle öğrendik. Özellikle iş dünyamızdan kişilerin kabinede yer almasını çok önemli görüyoruz. Yeni Ticaret Bakanı’mızın TOBB camiasından çıkmasından ayrıca gurur ve mutluluk duyduk. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Ruhsar Pekcan, iş dünyasının içinde yetişmiş, ekonomiyi yakından bilen, çok kıymetli bir iş kadınıdır.
Ekonominin idaresi kaptan köşkünde
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Kabinedeki teknik hakimiyetinin Türkiye’ye kazanç olarak yansıyacağına eminim. Bana göre bunun ilk işareti de ekonomiyle ilgili bakanlıklara yapılan atamalarla kendini gösterdi. Ekonomiyle ilgili yapılan atamalar, iş dünyası olarak bize güven verdi. Bu isimlere bakarak ekonomi idaresinin kaptan köşküne çıktığını söyleyebilirim. Kabinede iş dünyasını yakından tanıyan isimlerin bulunması, Türkiye ekonomisi için büyük kazanımdır.
Murat Kurum sektörü yakından biliyor
Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya: İlk kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum’u tebrik ediyor ve kendisine başarılar diliyorum. Sektörde Sayın Bakan’ın ismi çok olumlu karşılandı. Sektörün artılarını eksilerini yakinen bilen çok tecrübeli biri. Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü döneminde planlı ve yaşanılabilir kentlerin oluşturulmasına öncülük etti. Özellikle kentsel dönüşüm anlamında icraatlarını bakan olarak sürdüreceği kanaatindeyim.
Son 16 yıllık ivme yukarı taşınacak
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Yeni kabineyi, tarihe tanıklık ettiğimiz bu yeni döneme imza atacak olması bakımından son derece değerli buluyoruz. İş dünyası olarak, ekonominin emanet edildiği değerli ekibin, Türkiye’nin son 16 yılda kazanmış olduğu ivmeyi daha yukarı taşıyarak üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarını, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda yükselteceğine inanıyoruz.
Yeni dönemin ruhuna uygun bir kabine
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Bakanlar Kurulu’nun, yeni dönemin ruhuna uygun olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde icracı ve iş dünyasını yakından bilen isimlerden oluşturulmasının memnuniyet verici. Ülke olarak artık kaybedecek vaktimizin olmadığını, ekonomiye, üretime ve bunlar için güçlü adımlar atma zamanının geldiğini vurgulamak istiyorum.Yeni hükümetimizin, yapısal konularda karar alma süreçlerini hızlandıracağını düşünüyorum.
Özel sektörün bilgisi yoğun kullanılacak
Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas:
Kabine, ülkemizin geleceğine ilişkin net mesajlar veriyor. İlk kabinede, ülkemizin dış politika, ekonomi ve milli savunma gibi alanları tecrübeli isimlere emanet edildi. Kabinede ekonomiyle ilgili tüm bakanlıklar, konularında yetkin özel sektör ve STK temsilcilerinden seçildiğini görüyoruz. Özel sektörün bilgi birikimi ve tecrübeleri daha yoğun kullanılacak. Karar meikanizmaları hızlı işleyecek.
Türkiye hedeflere daha hızlı ulaşacak
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Cumhuriyet’in kuruluşundaki güçlü Türkiye iradesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da perçinlenecek. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve işinin ehli isimlerden oluşan kabinemizin hayata geçireceği hızlı karar alma mekanizmasıyla Türkiye, hedeflerine daha çabuk ulaşacak. Bizler iş dünyası olarak güçlü Türkiye yolunda, bu yeni dönemde de Türkiye’nin ekonomik gücünü başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz.
Sürdürülebilir kalkınma politikaları çok önemli
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: Dünyada ve Türkiye’de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavlardan geçilen bir dönem yaşanıyor. Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB’ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir.
Bu isimler Türkiye’yi 2023 yılına taşır
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan: Yeni sistemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kabine ve kurullarda 2023 hedeflerine ulaşmamız için gereken çalışmaları yapacak isimler olmasını memnuniyetle karşıladık. Bürokratik hantallıktan sıyrılmış, hedefleri olan ve sorumluluk sahibi bir yönetim ile Türkiye’nin ihtiyacı olan ivmeyi kazanacağına inanıyoruz. Yeni dönemde beklentimiz yerli ve milli sanayi hamlesini daha ileri taşımak.
Farklı bir yönetim anlayışı göreceğiz
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: Artık çok farklı bir yönetim, farklı bir hükümet anlayışı göreceğiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak kadrolar artık belli oldu. Ticaret Bakanlığı görevine gelen Sayın Ruhsar Pekcan’ın ülkemizin ticaret erbabının ve ihracatçılarının sorunlarına çözüm bularak, onların küresel rekabette daha güçlü konuma gelmelerine destek olacağına hiçbir kuşkumuz yok. İki bakanlığın tek elde toplanması, bizler için son derece olumlu bir gelişme oldu.
Ersoy’un bakanlığı çok olumlu gelişme
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır: Yeni kabine ile uyumlu ve daha da yüksek bir motivasyonla çalışarak kamu-özel sektör işbirliğinde hem Türkiye ekonomisinde hem de turizmde yeni bir atılım döneminin başlatılacağını umuyoruz. Sektörün içinden gelen meslektaşımızın, Sayın Mehmet Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanı olmasından büyük memnuniyet duyduk. Bunu turizm sektörü için çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.
Yapısal reformların destekçisi olacağız
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin: Ekonomimizin çok daha güçlü hale getirilmesi için gerçekleştirilecek yeni yapısal reformların en büyük destekçisi olacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na atanan Emlak Konut GYO Genel Müdürü ve GYODER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kurum bugüne kadarki bilgi birikimi ve tecrübesi ile sektörde önemli bir yere sahip. Kurum’un başarılı çalışmalarına devam edeceğine inanıyorum.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.