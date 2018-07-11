Kabine içimizden

Önceki gün açıklanan yeni kabinede ekonomi ile ilgili bakanlık sayısı 6’dan 3’e indi. Yeni kabinede iş dünyasından da isimler yer aldı.

İş dünyasının kabinede yer alması çok önemli

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Yeni kabinenin bu yeni döneme uygun şekilde icracı isimlerden oluşmuş olduğunu memnuniyetle öğrendik. Özellikle iş dünyamızdan kişilerin kabinede yer almasını çok önemli görüyoruz. Yeni Ticaret Bakanı’mızın TOBB camiasından çıkmasından ayrıca gurur ve mutluluk duyduk. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Ruhsar Pekcan, iş dünyasının içinde yetişmiş, ekonomiyi yakından bilen, çok kıymetli bir iş kadınıdır.

Ekonominin idaresi kaptan köşkünde

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Kabinedeki teknik hakimiyetinin Türkiye’ye kazanç olarak yansıyacağına eminim. Bana göre bunun ilk işareti de ekonomiyle ilgili bakanlıklara yapılan atamalarla kendini gösterdi. Ekonomiyle ilgili yapılan atamalar, iş dünyası olarak bize güven verdi. Bu isimlere bakarak ekonomi idaresinin kaptan köşküne çıktığını söyleyebilirim. Kabinede iş dünyasını yakından tanıyan isimlerin bulunması, Türkiye ekonomisi için büyük kazanımdır.