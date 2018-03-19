Kadın girişimci mantar üretimine başladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde girişimci üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Merve Akgül tarafından Aşağıcumafakılı köyünde kurulan tam otomasyonlu mantar üretim tesisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hizmete girerek, 16 kadına istihdam sağladı. Mantar üretimine karşı bir ilgisi olduğunu, bunun için de araştırma yaparken TKDK'nın hibe desteğini duyduğunu belirten Akgül "Ben çiftçi çocuğuyum. Babam köyümüzde çiftçilikle uğraşır. Mantar üretimine karşı büyük bir ilgim vardı. Güzel ve modern bir tesis kurmak için önce bir proje hazırlatıp TKDK'ya sunduk. Projemiz kabul edildi. Kurulum aşamasının ardından ilk ürünümüzü bugün alacağız ve tesisimizin açılışını yapacağız. Şu anda 16 kadın işçimiz var. İlerleyen zaman içerisinde alacağımız erkek işçilerle bu sayı 30'a çıkacak.

Pazarlama ve istihdam konusunda sıkıntımız yok. İşçilerimizi genellikle tesisimizin kurulmuş olduğu köyden temin ediyoruz" dedi. Akgül, tesisin hizmete girmesinin ardından iş için başvuruların arttığını ve çalışan işçilere kendi mutfaklarında pişirdikleri değişik mantar menülü yemekler verdiklerini de sözlerine ekledi.

Tesis 200 bin ton kapasiteye sahip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çalışan kadınlara çiçek takdim eden TKDK Yozgat İl Koordinatörümüz Selim TÜRKER, Mantar Üretim Tesisi ile ilgili açıklamalarda bulundu "Bugün burada 302 "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbiri kapsamındaki projemizin ilk üretimine tanık olmak için bir araya geldik. Projemiz Sorgun İlçemizde Mantar Üretim tesisi olarak hizmet verecektir. İnşaat işleri tamamlanan ve üretime hazır hale gelen projemizle 1.604.999,60 TL'lik bir yatırım ilimize kazandırıldı ve bunun % 65'i yani 1.043.249,74 TL'si hibe şeklinde kurumumuz tarafından karşılandı. Tesisimizin günlük 700 kg Mantar üretim kapasitesi bulunmaktadır. Üretilen mantarlar Sorgun, Yozgat ve Ankara'ya pazarlanmaktadır. İncelediğimiz projelerle birlikte yatırımlar artacak ve Yozgat ilimizin bölgesel kalkınmaya katkısı daha büyük olacaktır. Bu tesisimizin Yozgat ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.