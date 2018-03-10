Kadın istihdamında hedef %40’ı aşmak

Çalışma hayatında kadınlara fırsat eşitliği sağlayacak önemli projelerden biri, enerji sektöründen geldi. İŞKUR işbirliği ile yürütülen proje ile Shell&Turcas, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar 5 bin kadına istihdam olanağı sağlayacak. Shell&Turcas ve İŞKUR arasındaki iş birliğine dair Ankara’da gerçekleşen imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak katıldı. Törende konuşan Bakan Albayrak, kadınların iş gücüne katılma oranının AK Parti iktidarları döneminde yüzde 20’lerden yüzde 34’lere ulaştığını belirterek “Bu konuda hedef 2023’te yüzde 40’ların üzeri” dedi.

ÖNEMLİ ADIMLAR

Albayrak “2023 Türkiye’sinde bu çerçevede önemli adımlar atılacak. Büyük ve güçlü Türkiye olma noktasında nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın enerjisinden daha fazla güç almak büyük önem arz ediyor” dedi. Mesleklere karşı cinsiyetçi bir yaklaşım gerçekleştirildiğini ve bazı mesleklerin kadın-erkek mesleği olarak ayrıştırıldığını anlatan Albayrak, “Bu çok yanlış bir algı ve tutum. Bu çarpık anlayış, mesleklerin fiziki şartlarının da bu doğrultuda oluşmasına yol açtı. Bu durumun en çok rastlandığı sektörlerinde başında enerji geliyor” diye konuştu.

ZİHİNDE BAŞLIYOR

Albayrak “Kadınların emeği ve katkısı olmadan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Kadınların iş gücü piyasasına dahil olmadığı bir ülkede dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeden bahsetmemiz mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, cinsiyet eşitliğinin öncelikle zihinde başladığını kadın mühendis, kadın doktor gibi tabirlerin sorgulanmamış klişelerden ibaret olduğunu dile getirerek “Doktor doktordur, mühendis mühendis ve teknisyen teknisyendir. Erkek mühendis ya da kadın mühendis diye bir kavram yoktur. Şirketler bu konudaki cinsiyetçi tutumlarını çok ciddi anlamda gözden geçirmelidir” diye konuştu.

Büyük hedeflere ulaşmak için kadınların gücüne ihtiyaç olduğuna işaret eden Albayrak, şunları söyledi: “Enerjide gerek finansal gerekse altyapı yönünden yeni bir döneme girilirken, iş gücü dağılımında da yeni bir vizyonu ortaya koyacak anlayışa sahip olmak zorundayız. Bu proje ve adımlar diğer sektörler için de inşallah büyük ve önemli bir örnek teşkil edecektir. Sadece hizmet değil, enerjinin her alanında kadın istihdamının artırılması için bütün paydaşlarımızın katkılarına açığız. Kadınlarımızın gücüne ve potansiyeline sonuna kadar güveniyoruz. Kadınlar Türkiye’nin değişim ve dönüşümünde rol oynayacak ve Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir.”

Enerji sektöründe ‘5 yılda 5 bin kadına istihdam’ projesinin protokolüne İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya (solda) ve Shell Turcas Üst Yöneticisi (CEO) Felix Faber imza attı. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak katıldı.

EKONOMİYE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Albayrak, küresel olarak enerji sektöründeki kadın çalışan oranının yüzde 20 olduğunu hatırlatarak, bunun dünyada da istenen düzeyde olmadığına dikkati çekti. Albayrak “Shell’in projesi kadın istihdamının artırılması yönünde oldukça kıymetli ve önemli bir adım. Bu proje Türkiye ekonomisine ve potansiyeline duyulan güvenin de en büyük göstergelerinden biri. Demek ki önümüzdeki 5 yıl daha da büyüyeceğiz ve yatırım yapacağız. Birileri ne derse desin, Türkiye artık resmi bir savaşta. Terörü bitirme noktasında gümbür gümbür ilerliyoruz. Turizm, ihracatı ne kadar büyüyecek bunları konuşuyoruz. Türkiye, bu güçlü zemini perçinleyerek hedeflerine ilerliyor. Türkiye’ye yatırım yapan her firma menşei ne olursa bizim için bir Türk firmasıdır” diye konuştu.