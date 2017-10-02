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Kadınlarda istihdam oranı artış gösteriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Avrupa Bölgesi içinde yer alan üye ülke hükümet, işveren ve işçi temsilcileri ile ILO Merkez ve Avrupa ofisleri yetkililerinin katıldığı ILO Avrupa 10. Bölge Toplantısı’nda, Alman delegenin önerisiyle başkan seçildi.

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Seçimin ardından bir konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu “Ülkemiz 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5.1’lik bir büyüme oranını yakalamış, iş gücüne katılım ve istihdam oranları özellikle kadınlarda artış göstermiştir” dedi.

İŞSİZLİĞİMİZ DAHA DA DÜŞECEK

Gençlerin ve özellikle kadınların istihdamına son derece önem verdiklerini ifade eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti: “Küreselleşme ve ekonomimizin diğer ülke ekonomileri ile bütünleşmiş yapısı, ülkemizin de yaşanan finansal krizden etkilenmesine yol açmış ancak siyasi istikrar ve her alanda uygulanan etkili politikalar sayesinde ekonomi ve istihdam alanındaki olumlu performansımız önemli ölçüde devam etmiştir. 2008 yılında yüzde 10 olan işsizlik oranımız, 2009 yılında yüzde 13’e yükselmiş olmasına rağmen, Haziran 2017 itibarıyla yüzde 10.2’ye gerilemiştir. Bu oranla her ne kadar kriz öncesi seviyeye dönmüş olsak da işsizlik oranımız halen arzu ettiğimiz seviyenin üzerindedir.”

SIĞINMACILARA 30 MİLYAR DOLAR

Bakan Sarıeroğlu, “Bugüne kadar sığınmacılara yapmış olduğumuz yardımların, kamu ve sivil toplum kuruluşları dahil mali tutarı 30 milyar doları aşmış bulunmaktadır. Hepinizin bildiği üzere Türkiye bugün 3 milyondan fazla geçici koruma altında bulunan Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. Bu durumun iş gücü piyasamızda ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve bu kişilerin mağdur olmadan iş gücü piyasasına dahil olmalarını sağlamak üzere 2011 yılından başlayarak çalışma izinleri ihdas etmeye başladık” diye konuştu. 

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