Başbakan Yıldırım: Kadınların iş gücüne katılımı hâlâ yetersiz

Başbakan Binali Yıldırım, kadınların, sosyal hayatta, siyasette ve en çok da ekonomik alanda geçmişe göre daha fazla rol ve sorumluluk aldıklarını söyledi. Yıldırım, Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde kadın girişimcilerle bir araya geldi. Kadın elinin, kadın yüreğinin artık her alanda belirleyici bir noktaya ulaşmış olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Yıldırım “Kadınlarımız, sosyal hayatta, siyasette, en çok da ekonomik alanda geçmişe göre daha fazla rol alıyor, daha fazla sorumluluk alıyor. Bugün, bu salonda bulunan 150’ye yakın kadın girişimcimiz, Türkiye ekonomisine 3 milyar dolar civarında katkı sağlıyorlar. Bu önemli bir şey. Yeterli mi? Yeterli değil. O konuda hemfikiriz. Daha fazlası mümkün. Buna imkanımız da var, potansiyelimiz de var. Yapmamız gerekenleri zaten konuşacağız” diye konuştu.

“Kadınların iş gücüne katılımında ağır gidiyoruz” diyen Yıldırım “Sadece 2007’den bugüne kadar 7 milyon vatandaşımıza iş imkanı sağladık. OECD ülkeleri arasında son yıllarda en fazla istihdam oluşturan ülkelerde ikinci sıradayız. 2007-2015 arasında AB kadın istihdam oranını yine en fazla artıran ülkeyiz. Bu şu anlama gelmesin; Avrupa ülkelerinden daha iyiyiz, OECD ülkelerinden daha iyiyiz değil. Son yılların performansından bahsediyorum. Ama burada gideceğimiz çok yol var, katedeceğimiz çok mesafe var. İş gücüne katılımda ağır gidiyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı hâlâ yetersiz. Bu şu demektir Türkiye’nin kadın-erkek nüfusu neredeyse eşit. Hatta yüzde 1 kadınlar daha fazla. Onun için iktidar sizsiniz esasında. Yüzde 51-49 hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla burada yüzde 10’luk bir artış sağlayabilmişiz. Bunun daha da artması lazım. Bunu da siz yapacaksınız, siz hemcinslerinize daha çok alan açacaksınız. Madem erkeklerden şikayetiniz var, öyle mi? Tercihlerinizde pozitif ayrımcılığı siz başlatacaksınız. Bunu yaptığınızı da biliyorum. Onun için buradayız. Bu değerlendirmeleri yapıyoruz” diye konuştu.