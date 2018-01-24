Kadrolu taşeron 52 günlük ikramiye ne kadar 2018 taşeron işçi 52 günlük ikramiye ne zaman alacak

Taşerona 52 günlük ikramiye ne zaman verilecek? Resmi Gazete taşeron işçi Taşeron listesi için beklenti devam ederken, kadro başvurusu yapan vatandaşların akıllarındaki soru 52 günlük ikramiye tutarı oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıkladığı taşerona 52 günlük ikramiye ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Çalışma hayatında tediye olarak bilinen 52 günlük ikramiye, yılın belirli günlerinde ödenmektedir. Taşeron işçilere 52 günlük ikramiye hakkında detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıkladığı taşeron işçilere 52 günlük ikramiye hususu, kadro başvurusunda bulunan birçok kişinin merak ettiği konu oldu. Peki, normal şartlar altında her yıl işçilere dağıtılan tediye, 52 günlük ikramiye olarak bu yıl taşeron işçilere ne zaman dağıtılacak? İşte, konuyla ilgili merak edilenler...



Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle çalıştıkları kurumlara başvuruda bulundu. Başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından bulundukları iş yerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak. Emekli olup da kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar kadro imkanından faydalanamayacak.







52 GÜNLÜK İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



52 günlük tediye ödemeleri 24 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, 26 Ocak, 8 Haziran ve 24 Aralık tarihlerinde yapılacak. Fakat bu ödemelerin henüz statüleri belli olmadığı için taşeron işçileri kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor.



Mevcut ücretleriyle çalışmaya devam edecek işçilerin kadroya geçtikten sonra tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın işçiler, sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde, yaklaşık iki aylık ücretleri kadar fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine, sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artış yapılacak.



Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında ilgili bakanlıkların katılımıyla birkaç gün içerinde yapılması beklenen toplantının ardından son şekli verilecek düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilecek.



Düzenlemenin yasalaşmasıyla kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere belediye ve il özel idarelerinde taşeron işçi statüsünde personel alımı söz konusu olmayacak.

4/C'lilerin hem gelirleri artacak hem de özlük hakları genişleyecek



Taşeron işçilerin yanı sıra ÇAYKUR başta olmak üzere, şeker fabrikaları ile orman işlerinde mevsimlik olarak çalışan yaklaşık 25 bin kişiye de müjdeli haber verildi. Mevsimlik işçilerin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek.



Bununla birlikte, kamuda 4/C statüsünde çalışanlar 4/B (sözleşmeli memur) kadrosuna alınacak. Bu statü değişikliğiyle 23 bine yakın çalışanın hem gelirleri artacak hem de özlük hakları genişleyecek.







52 GÜNLÜK İKRAMİYE NEDİR?



Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.