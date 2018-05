Kadrolu taşeron son dakika 52 günlük ikramiye ödemesi 2018 4B 4D'li taşeron işçi maaş ve promosyon ücretleri

Kadro talebi reddedilen taşeron işçi kadroya alındı mı? Kit taşeron işçiler ne olacak? Kadrolu taşeron maaş ikramiye ve promosyonları ne kadar? 2 Nisan'dan itibaren kadroya geçen taşeron işçilerin yüzünü güldürecek bir haber daha geldi. Kadro sınavları sonucu devlet güvencesine geçen taşeron işçiler 52 günlük ikramiye alacaklar. 2 taksitle ödenmesi beklenen ikramiye tutarları tarihi henüz netlik kazanmadı. Peki taşeron işçiler ne kadar ikramiye alacak, taşeron işçi 52 günlük ikramiye ücreti ne kadar oldu, ilk taksitler ne zaman ödenecek? Taşeron işçilerin ikramiye tutarlarının da bu seviyelerde olması bekleniyor. Ancak ikramiye tutarları maaşlara göre farklı çıkabilecek. Kadroya geçen taşeron işçiler, promosyona da kavuşacak. Halen kamu kurum ve kuruluşları, çalışanları için bankalarla promosyon anlaşmaları yapıyor. Kamu çalışanları, bu kapsamda banka promosyonu alıyor. Kadroya geçen taşeron işçiler de, bulundukları kurumun promosyon anlaşması kapsamında ödeme alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından ilk yapılan açıklamalarda kadro alan işçilere ikramiye ücretinin verileceği ve diğer yaptığı açıklamasında ise işçilere ne kadarlık ikramiye ücretinin verileceğini duyurdu. Peki taşerona ne kadar para yatırılacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama ile işçilere aldıkları maaşın 1.5 katının prim ödemesi olarak verileceği belirtildi. Yani tutarlar işçiden işçiye değişiyor. Örnek vermek gerekirse asgari ücret bin 603 TL alan bir işçiye 2 bin 404 TL ikramiye verilirken 2 bin lira maaş alan taşerona ise 3 bin lira ikramiye prim ödemesi yapılacaktır.





Kadro talebi reddedilen taşeron işçi, KDK'nın yaptığı görüşmeler sonrasında sürekli işçi kadrosuna geçti.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde çalışan taşeron işçi, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) "dostane çözüm yolu" kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında sürekli işçi kadrosuna geçiş yaptı.



Kurumdan yapılan açıklamaya göre, askerlik, izin, istirahat gibi nedenlerle çalıştırılmayan işçilerin yerine alt işverene bağlı olarak nöbet usulüyle çocuk evlerinde çalışan taşeron işçi, sürekli işçi kadrosuna geçirilmemesi üzerine konuyu KDK'ya taşıdı.







Başvurucu, 2 Ocak 2017'den itibaren söz konusu yerde çalıştığını, kadroya geçiş için yaptığı başvurunun, çalıştırılmadığı gerekçesiyle 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla reddedildiğini bildirdi.



Şikayet başvurusunu değerlendiren KDK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile "dostane çözüm yolu"na giderek görüşme yaptı.



Görüşmelerin ardından başvurucu, taşeron işçilerin kadroya geçişlerine yönelik hükümleri de içeren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirakleri bünyesinde çalışan 21 bin 978 taşeron işçinin kadro almaya hak kazandığı bildirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirakleri bünyesinde çalışan 21 bin 978 taşeron işçinin kadro almaya hak kazandığı bildirildi.



İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 bin 978 işçi, 2 Ocak 2018'de başlayan süreç içerisinde başvuru, sınav ve güvenlik soruşturma aşamalarını başarıyla tamamladı. İBB, toplamda 21 bin 978 taşeronu kadroya alarak kamu kurumları içerisinde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra çalışana kadro veren üçüncü kurum oldu.



Açıklamada, İBB ve iştirak şirketlerinde 22 bin 205 taşeron işçinin kadroya geçmek için sınava girdiği, emeklilik, işten ayrılma, sınava girmeme gibi nedenlerle 67, ayrıca güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan 160 çalışanın kadroya alınmadığı kaydedildi.







Bakan Jülide Sarıeroğlu, "2 Nisan itibarıyla, öngördüğümüz üzere, 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlıkta, Alt İşveren İşçilerinin Kamuda İstihdamı Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçmişten miras olan ve uzun yıllardır çalışanların gündeminde olan taşeronla ilgili çözümün AK Parti iktidarı sayesinde başarıldığını söyledi.



Taşeronlarla ilgili daha önce yapılan mevzuat düzenlemelerini anımsatan Sarıeroğlu, son olarak hayata geçirdikleri düzenlemede de taşeronla ilgili "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı" tanımını kullandıklarını hatırlattı.



Tüm çalışmanın bu tanım çerçevesinde gerçekleştirildiğine işaret eden Sarıeroğlu, "900 bin emekçi kardeşimizi ilgilendiren, merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki kardeşlerimizin 4D kadrosuna geçişi, belediyelerimizde il özel idarelerimize çalışan taşeron emekçisi kardeşlerimizin belediye iştiraklerindeki istihdamı, yine 4C'deki kardeşlerimizin 4B statüsüne geçirilmesi, 12 ayın altında sürelerle çalışan taşeronların yine aynı sürelerle kadrolarının alınmasının sağlanması. Yine mevsimlik geçici işçilerimiz 5 ay 29 gün çalışıyorlardı, onların çalışma sürelerini 4 ay daha uzatma imkanı getiren kapsamlı bir düzenleme yaptık. 900 bin kardeşimizin hayatına, ailelerine, hanelerine, yuvalarına, geleceklerine etki eden bir çalışma." diye konuştu.



Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler, ikramiye hakkına kavuştu. Taşeron işçiler, artık kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, merakla bekleniyor.



4D kadrosundaki kamu işçileri, bu yıla ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak'ta almıştı, diğer yarısı da 8 Haziran'da verilecek. Kamu işçileri, iki taksitte toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak.



Taşeron işçilerin ikramiye tutarlarının da bu seviyelerde olması bekleniyor. Ancak ikramiye tutarları maaşlara göre farklı çıkabilecek. Kadroya geçen taşeron işçiler, promosyona da kavuşacak. Halen kamu kurum ve kuruluşları, çalışanları için bankalarla promosyon anlaşmaları yapıyor. Kamu çalışanları, bu kapsamda banka promosyonu alıyor. Kadroya geçen taşeron işçiler de, bulundukları kurumun promosyon anlaşması kapsamında ödeme alacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından ilk yapılan açıklamalarda kadro alan işçilere ikramiye ücretinin verileceği ve diğer yaptığı açıklamasında ise işçilere ne kadarlık ikramiye ücretinin verileceğini duyurdu. Peki taşerona ne kadar para yatırılacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama ile işçilere aldıkları maaşın 1.5 katının prim ödemesi olarak verileceği belirtildi. Yani tutarlar işçiden işçiye değişiyor. Örnek vermek gerekirse asgari ücret bin 603 TL alan bir işçiye 2 bin 404 TL ikramiye verilirken 2 bin lira maaş alan taşerona ise 3 bin lira ikramiye prim ödemesi yapılacaktır.







Kamu kurumlarında alt iş verenler aracılığı ile taşeron olarak istihdam etmekte olan bir milyon civarı taşeron işçi için hükümet büyük bir çalışma yaptı ve işçilere kadrolarını 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile verdi. Öncelikle başvurular kabul edildi, incelemeler yapıldı, sınavlar düzenlendi ve kurumlar kadroları dağıttı. Buna göre yeni yapılan açıklamalar ile Türkiye geneli toplam kaç taşeron işçinin kadro aldığı öğrenildi. Peki hangi kurum kaç taşeron işçiye kadro verdi, toplam kaç taşeron işçi kadro almaya hak kazandı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama da 4C'den 4B'ye geçirilen ve mevsimlik işçilerinde dahil edilmesi ile toplam 900 bin işçiye devlet garantisi verildiği belirtildi. Yani kurumlar toplam 900 bin kişiyi bünyesine katmış oldu. Peki hangi kurum kaç taşerona kadro verdi. Tüm kurumların listesi paylaşılmadı ancak en çok taşeron işçiye kadro veren kurumlar açıklandı. Buna göre Sağlık Bakanlığı 148 bin 489, Gençlik ve Spor Bakanlığı 35 Bin 697, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 31 bin 991, Milli Eğitim Bakanlığı 31 bin 908, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 Bin 480, İstanbul Üniversitesi 3 bin 734 taşeron işçiye kadro verdi.



4A - Bu statüde istihdam etmekte olan memurlar 657 sayılı kanunda yer almakta olan hükümlere tabiidir.

4B - Sözleşmeli personellerin özlük haklarının 657 sayılı kanunda olduğunu söyleyen pek çok kişi bulunuyor fakat bu yanlış bir durum olmak ile beraber 4B personellerinin özlük hakları 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alıyor.

4C - Bu statüde çalışan geçici personellerin özlük hakları 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenmiştir.

4D - Geçici işçilerin özlük hakları ise 4857 sayılı İş Kanunu aracılığı ile düzenlenmiştir.



Taşeron yasası kapsamında ülkemizin kamu kurumlarında istihdam etmekte olan yüz binlerce taşeron işçi kadro aldı. Öncelikle işçilerin başvuruları kabul edildi, kontroller yapıldı, sınavlar düzenlendi sonuçlar açıklandı ve işçilere 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile devlet güvencesi verildi. Taşeron işçiler için 2 Ocak'ta başlayan başvuru süresi, 11 Ocak'ta sona erdi. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başvuruların incelenmesi ve hak sahiplerinin ilanı için 40 günlük süre tanındı.



Müjdeler hayata geçti; taşeron işçilerin sürekli işçi, 4C'lilerin de 4B kadrosuna geçiş süreci tamamlandı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız" dedi. Sarıeroğlu, rakamların halen sisteme girdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

? Cumhurbaşkanlığı'nda 819, Başbakanlık'ta bin 221, Sağlık Bakanlığı'nda 148 bin 489, Çalışma Bakanlığı'nda 7 bin 480, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 31 bin 908, Aile Bakanlığı'nda 31 bin 991 kardeşimiz kadroya geçti.

? Güvenlik soruşturmasıyla ilgili 81 ilde 3 bin 300'ü aşan ilgili kuruluşlarda toplam 572 kişi bu süreçten faydalanamadı.

? Kamu'da işçi alımlarını yeniden dizayn eden çalışma başlattık.



2 Nisan 2018 tarihi itibari ile taşeron işçiler kadro aldı. Buna göre geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülidef Sarıeroğlu tarafından kadro alan işçilere verilecek olan ikramiye ücreti açıklandı. Peki işçilere ne kadarlık ikramiye parası verilecek.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülidef Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama da işçilerin aldıkları maaşın 1.5 katının prim ödemesi olarak verileceği belirtildi. Yani asgari ücret bin 603 TL maaş alan bir kişi 2 bin 404 liralık ikramiye ücreti alacaktır. 2 bin lira maaş alan bir taşeron işçi ise 3 bin liralık ikramiye ödemesi alacak.



Tespit komisyonu listeleri açıkladıktan sonra itirazlar alındı ve 24 Şubat-2 Mart'ta itirazlar incelenerek, kesin listenin ilan edildi. Sınavlar, 3-22 Mart'ta yapıldı.



Çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılan yazılı ya da sözlü sınavlarda, 100 puan üzerinden en az 50 alanlar başarılı sayıldı.



Sınav sonuçlarına itirazlar, 23-26 Mart'ta alındı ve 27-31 Mart'ta itiraz incelenerek kesin liste ilan edildi.



Tüm bu aşamaların ardından, taşeron işçinin kadroya geçişi için 2 Ocak'ta başlayan 90 günlük süreç bugün itibariyle tamamlandı.



3 aylık süreci başarıyla tamamlayan, kamu, belediyeler ve il özel idarelerdeki yüz binlerce çalışan, topluca kadro güvencesine kavuşmuş oldu.



Kamuda kaç kişinin kadroya geçtiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.



Taşeron işçilerin geçişle hem geliri artacak hem de özlük hakları iyileşecek. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı kadar promosyona kavuşacak. Devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye, 52 günlük ilave tediye ücreti (ikramiye) verilecek. Bütün işçilerin asgari ücretten çalıştığı düşünüldüğünde yaklaşık 1 milyar liralık tediye ücreti verilmiş olacak. Ayrıca geçiş süreci nedeniyle 3 aydır askıya alınan toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ücret ve farklar da hesaba yatacak. Arşiv taraması gecikenler sonuç beklenmeden akşama kadar kadroya alınacak. Kadroya geçişle birlikte kamu kurumlarındaki statü karmaşası son bulurken, kıdem haklarında hiçbir değişiklik olmayacak. Çalışanlar mevcut kıdemleriyle geçiş yaparken, yıllık ücretli izinleri konusundaki hakları da saklı kalacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadroya geçişte başarılı çalışmaya imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Süreç bugün nihayete erecek. Geçiş süreci 3 bakanlık tarafından yürütüldü. Kapsamlı bir süreci geride bıraktık. Yüzümüzün akıyla sonuçlandırmış olacağız. Şu anda kamuda taşeron tanımı neyse bunun dışında bıraktığımız hiç kimse yok. Direkt kadroya alındıkları için avantajları çok fazla. Bu düzenlemenin artıları zamanla daha çok ortaya çıkacak."



4C'lilerin sözleşmeli personel yani 4B statüsüne geçiş işlemi de tamamlanıyor. Düzenlemeyle 20 binin üzerinde işçiye yüzde 10 ücret artışı yapılırken, izin süreleri de yeniden düzenleniyor.



900 bini aşkın taşeron işçisi 90 günlük bir çalışma sonucunda 2 Nisan tarihinde yıllardır mücadelesini verdiği kadroya kavuştu. Önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu düzenleme ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklama sonrası işçi ve aileleri, tam anlamıyla bayram havası yaşadı. Kimi kadroya geçişini pasta keserek; kimi ise halay çekerek kutladı. Devlet güvencesine geçen binlerce çalışan şimdi ne kadar maaş alacağını ve zam oranlarının ne kadar olacağını merak ediyor.



Taşeronla ilgili meşakkatli bir düzenleme yapıldığına dikkati çeken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay; yaşanan sürecin kolay olmadığına işaret etti. Düzenleme için hükümete teşekkür eden Atalay, maaşlarda yapılacak olan zamma dikkat çekerek, “696 Sayılı KHK’nin 127. maddesinde; ‘Yapılacak zamlar için 2020 yılına kadar en son yapılan Yüksek Hakem Sözleşmesi’ne bakılır diyor. Maaşlara 6 ayda bir yüzde 4 zam verileceği ifade ediliyor” diye konuştu.



Yetkili ve ilgili kurumların her ortamda ‘çalışanlara enflasyonun altında ücret vermeyeceğiz’ sözlerini hatırlatan Atalay, “Ancak Yüksek Hakem Kurulu’nun belirlediği ücrete göre taşeronda çalışanlar enflasyonun altında ücret almış olacaklar” bilgisini verdi. Atalay, “Ücretlerin enflasyonun altında olmaması gerekiyor. Buna çalışma bakanlığının müdahale etmesini istiyoruz. Milletin beklediği esas can alıcı nokta bu” dedi.



Birtakım eksikliklerin yaşandığını kaydeden Atalay, “15 yıla yakın taşeronda olan asıl iş yapıp kadroya giremeyen 60-70 bin çalışan var. Bu kişiler de devletten müjdeli bir haber bekliyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Atalay, bakanlığın güvenlik soruşturmasına takılan işçilerle ilgili de titiz bir araştırma yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, düzenlemeyi Cumhuriyet tarihinde çalışma hayatını ilgilendiren en büyük reform olarak adlandırdı. Süreçte geniş kapsam ve kısa sürede gerçekleştiği için birtakım eksiklerin yaşandığını ifade eden Arslan, “KİT’ler ve benzeri durumda olan çalışanlarında buna dâhil edilmesini istiyorduk. Bu eksiklerin giderilmesi konusunda HAK-İŞ olarak 2 Nisan’dan itibaren hükümet ve bakanlık nezdinde de ciddi bir çalışma başlattık” açıklamasını yaptı.



Mağdurların sayısal olarak ayrıntılı bir şekilde tespitini yapmaya devam ettiklerini ifade eden Arslan, “Bu eksiklikleri tamamlayıp mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Sürdürülen çalışmanın işçilere büyük moral sağladığına dikkati çeken Arslan, “Çalışanlarımız bundan sonra kamuda daha verimli ve kaliteli hizmetlere imza atacak” şeklinde konuştu.



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 4/D statüsü olan kamu işçisi olarak kadroya geçecek olan taşeron işçiler elde edecekleri hakları merak ediyorlar. Taşeron işçilerin en merak ettiği konuların başında ise maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından geçmiş tarihli bir açıklamada, taşeron işçilerinin mevcut hakları ile geçiş yapacakları belirtilmişti. Bunun yanında kadro sonrası maaş artışı bekleyen işçilerin mevcut maaşları ile geçiş yapacaklarını bilmeleri gerekiyor. Ancak taşeron işçilerine verilen bir müjde 52 günlük ikramiye oldu.



Bakan Sarıeroğlu, “Çalışanların kazanmış oldukları kıdem ve yıllık izinler olduğu gibi korunacak. Maaş konusunda mevcut maaşları ile birlikte geçiş sağlamış olacak. Maaşlarına 52 günlük ikramiye de eklenmiş olacak. Kadroya alınacak kişilerin tayin hakkı olmayacak." cümlelerine yer vermişti. Mevcut ücretleriyle çalışmaya devam edecek işçilerin kadroya geçtikten sonra tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın işçiler, sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde, yaklaşık iki aylık ücretleri kadar fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine, sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artış yapılacak.



4/D kamu işçisi statüsünde kadro alacak olan taşeron işçiler ilk başta mevcut hakları ile geçiş yapacaklar. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak. Bu anlamda mevcut maaşların ve özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu olacak. Bunun yanında en önemlisi elde edecekleri iş güvencesi olacak.



Mevzuata göre, erkek sigortalılar askerlik borçlanması yaparak prim gün sayılarını artırabiliyor. Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce askere gidenler ise hem prim gün sayısını artırıyor, hem de sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar geriye gidiyor. 2002 yılında çıkarılan yasayla emeklilik yaşı kademeli olarak artırıldığı için askerlik borçlanması kimi durumlarda emeklilik yaşını bir yıl öne çekebiliyor. İlk defa 24 Mayıs 1988'de çalışmaya başlayan erkek sigortalı 51 yaşında emekli olabiliyor. Bu kişi, 18 aylık askerlik borçlanması yaptığında, 50 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyor.



Askerlik borçlanması, kamuda çalışan işçiler açısından ekstra avantaj sağlıyor. Bu nedenle taşeron işçiler kamuya geçtiklerinde, kıdem tazminatı konusunda özel sektörde sahip olmadıkları önemli bir hakka kavuşacaklar. Özel sektörde çalışan işçiler, sadece son çalıştıkları işverene bağlı işyerlerindeki hizmetleri için kıdem tazminatı alabiliyor.



Kamu işçileri ise emekli olduklarında, çalıştıkları tüm yıllara ilişkin kıdem tazminatını alma hakkına sahip bulunuyor. Kamu işçisinin askerlik borçlanması yaptığı süreler kıdem tazminatı hesabında çalışma süresine ekleniyor. Her yıla 30 gün üzerinden kıdem tazminatı ödendiği için, 18 ay askerlik borçlanması yapan kamu işçisinin kıdem tazminatı emekli olduğu tarihteki 1.5 aylık brüt maaşı tutarında artıyor. Askerlik borçlanması yapan sigortalıların çoğunun bilmediği bir vergi avantajı da bulunuyor. Borçlanma için ödenen primlerin gelir vergisinden indirilebildiğini çoğu kişi bilmiyor.



Konuyla ilgili düzenlemenin yasal dayanağını, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. maddesi oluşturuyor. 7 Ekim 2001 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca, "Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler" vergilendirilecek ücret gelirlerinden "gider" olarak indirilebiliyor.



Tebliğe göre, ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primleri, miktarına ve oranına bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak gösterilebiliyor. Ödeme toptan yapılmışsa, ödenen tutara ulaşıncaya kadar para, ücretlerin vergiye tabi tutarından indirilebiliyor.



Maliye Bakanlığı'nın, konuyla ilgili açıklama talebi üzerine verdiği özelgeye göre, askerlik borçlanmasına ilişkin ödeme belgesinin işverene ibraz edildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmadan ödenen tutarın tamamı kazançtan indirilebiliyor.



Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.



Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar. Nedeni ise oldukça basittir:



Örneğin: Bir şirkette günde 1000 kişilik bir yemek için yemek firmasıyla anlaşılmaktadır. Normalde 1000 kişilik yemeği yapacak kadro 10-15 arası değişmektedir ve minimum asgari ücretten bu kişilerin şirkete maliyeti 13 Binden fazla olmaktadır. Ancak aynı iş taşeron firmaya verilirse daha az insan çalıştırılarak yine aynı işin yapılması hedeflenir. Yani 5-6 çalışan ve 7-8 bin TL gibi masraflarla işin altından kalkılmaya çalışılır. Bu durum firmaların yüksek kar amacıyla taşeron işçilerin haklarını nasıl gasp ettiklerini rahatça gözler önüne sermektedir.



Çalışma şartları gerekli kanun hükmünde belirtilmesine rağmen bu çalışma süreleri sadece kağıt üzerinde var edilerek mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin patron tarafından belirlenmesi..

Devlet dairelerinde mesai saatleri dışında yapılan ek işler için mesai ücreti alınsa da taşeron firmalarda patronun insiyatifine kalmıştır.

11 ay düzenli çalışsanız da bu süre sonunda tazminat hakkı elde etmemek için işten çıkarılma durumunuz vardır.

Maaşlar diğer sektör çalışanlarına ve yapılan işlere göre oldukça az seviyededir.

Sigorta primlerinin eksik olarak yatma gibi durumları vardır.

Kıdem tazminatı çoğu durumda alamazlar.

Taşeron işçilerin haklarını sonuna kadar savunacak bir sendika yoktur.